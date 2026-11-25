À Madagascar, le président de l'Assemblée nationale a été destitué dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 novembre. Siteny Randrianasoloniaiko avait été élu en octobre 2025, après la chute d'Andry Rajoelina. Il passait pour un proche du nouveau pouvoir militaire. Les députés lui reprochent notamment d'avoir concentré les pouvoirs. Mais pour certains élus, cette destitution est avant tout politique.

Cent-douze voix pour, trente-sept contre : la motion est sans équivoque. Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a été destitué, ainsi que deux vice-présidents et un questeur. Les députés lui reprochent des décisions prises seul et des propos susceptibles d'attiser les tensions communautaires.

Antoine Rajerison, député d'Arivonimamo et opposant déclaré au pouvoir, a voté en faveur de cette destitution. Il est l'un des rares élus à commenter ce vote. Pour lui, la véritable raison de cette destitution est ailleurs. Il évoque des tensions entre le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État, le colonel Michaël Randrianirina, notamment autour de la prochaine élection présidentielle. Une piste également avancée par plusieurs journaux malgaches.

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« Le facteur qui a provoqué cette destitution, c'est la mésentente entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale lui-même. Après la revendication populaire de septembre 2025, j'ai cru que tout allait changer à Madagascar alors que ce sont les personnes qui changent de place. Mais la pratique politique ne change pas au sein de l'Assemblée nationale, et c'est ça le fond du problème », estime-t-il.

De son côté, Siteny Randrianasoloniaiko s'est dit étonné d'être accusé de faute grave, tout en affirmant prendre ces accusations avec humilité. Cette destitution intervient alors que l'Assemblée nationale doit approuver, à la majorité des trois quarts, le projet de nouvelle Constitution.