L'ambassadeur français au Maroc, Philippe Lalliot, arrivé en mai dernier, a achevé mardi 24 novembre une visite de deux jours dans la ville de Dakhla, située au Sahara occidental. Parmi les temps forts de ce déplacement, la signature d'un nouveau financement de l'Agence française de développement (AFD) pour une entreprise locale spécialisée dans le traitement de l'eau. Ces derniers mois, la France a multiplié les investissements au Sahara occidental, dans la lignée de sa position adoptée en 2024 en faveur de la souveraineté marocaine sur ce territoire.

L'ambassadeur français au Maroc, Philippe Lalliot, a assisté mardi matin à la signature d'un nouveau prêt de l'Agence française de développement (AFD), cette fois à destination de la société Dakhla Oued Ed-Dahab, pour financer un vaste projet d'assainissement et d'accès à l'eau potable dans la région.

Un total de 15 millions d'euros pour la société basée à Dakhla. Le programme de l'AFD prévoit également un prêt de 35 millions d'euros à Laâyoune. Un projet qui, selon l'AFD, « améliorera la qualité des services d'eau potable pour plus de 580 000 habitants en constituant une réponse aux défis rencontrés comme l'adaptation au changement climatique ».

La France multiplie les investissements au Sahara occidental

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Ce nouvel investissement fait suite au prêt de 100 millions d'euros accordé début novembre à l'Agence nationale des ports marocains pour moderniser les infrastructures portuaires de onze villes, dont Laâyoune et Dakhla, au Sahara occidental.

Pour l'ambassade de France au Maroc, cette visite et ce nouveau prêt de l'AFD illustrent « la mise en oeuvre concrète de la position française, en contribuant au développement économique et social de cette région ».

Philippe Lalliot, pour son premier déplacement au Sahara occidental, a également pu visiter le chantier du port Dakhla Atlantique et échanger avec le représentant de la région, Ali Khalil.