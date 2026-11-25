Deux militaires libyens ont succombé à leurs blessures à la suite des attaques contre des navires russes à Benghazi, le 22 novembre, revendiquées par l'Ukraine, ont annoncé dans la nuit de mardi à mercredi les autorités de l'Est libyen.

« C'est avec une profonde tristesse et une grande fierté que je rends aujourd'hui hommage à deux héros de nos forces navales », a déclaré sur Facebook Saddam Haftar, fils du maréchal Khalifa Haftar et commandant en chef adjoint des Forces armées arabes libyennes. Ils sont « tombés en martyrs des suites des blessures subies dans l'exercice de leur devoir national lors de l'attaque criminelle visant la base navale de Benghazi », a-t-il ajouté.

Dans un communiqué distinct, le chef du gouvernement de l'Est, Oussama Hamad, a présenté ses condoléances au commandement général des Forces armées arabes libyennes. Il a précisé que les deux hommes étaient décédés « à la suite de leurs blessures lors de l'agression ukrainienne perfide contre le port de Benghazi ».

Les autorités libyennes demandent des explications

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Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a revendiqué les attaques menées dimanche près de Benghazi, grande ville de l'Est libyen, lors desquelles deux navires russes ont été pris pour cible, selon Kiev. Il a salué une « opération exemplaire en réponse à la guerre russe ».

Le gouvernement libyen d'unité nationale, basé à Tripoli, a réclamé des explications à Kiev, tandis que l'exécutif rival de l'Est a demandé une enquête internationale sur une présumée présence militaire ukrainienne en Libye.

La Libye est divisée entre un gouvernement reconnu par l'ONU à Tripoli et une administration parallèle dans l'est du pays, soutenue par le maréchal Haftar. Le camp Haftar entretient depuis plusieurs années des liens militaires et stratégiques étroits avec la Russie.

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) avait elle aussi dénoncé les attaques, réclamant une enquête indépendante et appelant au respect de la souveraineté libyenne.