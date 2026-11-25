Au Mali, le Jnim, lié à al-Qaïda, laisse jusqu'à vendredi aux habitants de Tonka pour quitter la ville, après quoi cette localité de la région de Tombouctou sera placée sous blocus. Les jihadistes réagissent à l'installation dans la ville d'un détachement de l'armée malienne et de ses partenaires russes de l'Africa Corps. En un an, le Jnim a assassiné à Tonka plusieurs civils pour leur proximité supposée avec l'armée.

Les messages vocaux ont été diffusés dimanche, dans plusieurs langues nationales : le Jnim laisse cinq jours, jusqu'à vendredi inclus, aux habitants de Tonka qui le souhaitent pour partir. Au-delà de cette date, les jihadistes menacent d'empêcher tous les véhicules d'entrer ou de sortir de la ville. Même les pirogues ne seront plus « autorisées » à y accoster. Ceux qui se risqueront à briser le blocus seront traités comme des cibles militaires.

En cause : l'installation à l'entrée de la ville, depuis la fin de l'été - « un peu plus d'un mois », estime une source locale -, d'un détachement de l'armée malienne et de l'Africa Corps russe, dont la présence est confirmée par plusieurs habitants de Tonka ou de la zone. « Ils sont très bien équipés », précise une source sécuritaire malienne.

Mariam Cissé

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Entre novembre 2025 et juillet dernier, le Jnim a perpétré au moins quatre assassinats ciblés à Tonka, de civils accusés de collaborer avec l'armée ou de la soutenir. L'exécution publique de la jeune blogueuse Mariam Cissé, il y a tout juste un an, avait scandalisé tout le pays. Face à ces assassinats récurrents, des habitants de Tonka déploraient que l'armée malienne se limite à patrouiller dans la ville sans y maintenir de position permanente. Leur doléance a donc été entendue, et c'est ce qui a suscité la colère du Jnim.

Sollicités par RFI sur cet ultimatum, ni l'armée malienne ni le gouvernorat de Tombouctou n'ont donné suite. Selon plusieurs sources locales, les militaires se veulent rassurants, appellent la population au calme et affirment que la situation est « sous contrôle ». Aucun départ massif d'habitants n'a été rapporté à ce stade.