revue de presse

Afrique : Tanger accueille dès ce mercredi le Forum MEDays 2026 sur les équilibres mondiaux

Dans un monde traversé par des tensions géopolitiques persistantes, des rivalités économiques et des défis sécuritaires croissants, l'Afrique cherche à renforcer son influence sur les grandes décisions internationales. C'est dans ce contexte que se tiendra, du 25 au 28 novembre 2026, la 18ᵉ édition du Forum MEDays, au Palais des Arts et de la Culture de Tanger, au Maroc.

Organisé par l'Institut Amadeus, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, ce rendez-vous international réunira des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des responsables d'institutions internationales, des investisseurs et des experts issus de plus de 120 pays. (Source allAfrica)

CAN 2025 : La Fédération royale marocaine annonce des recours juridiques contre la décision du TAS

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La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a fait part de sa détermination à engager toutes les voies de recours juridiques possibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), réattribuant la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Le Tribunal arbitral du sport, basé à Lausanne, en Suisse, a désigné mardi le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025, déjugeant ainsi le jury d'appel de la Confédération africaine de football ayant attribué le titre au Maroc.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) déclare notamment dans un communiqué avoir pris connaissance avec ''étonnement la décision du TAS, tout en exprimant sa protestation.(Source APS)

RDC : La Cenco entre indignation et dialogue avec le pouvoir [titre à vérifier]

En République démocratique du Congo, après les incidents survenus dimanche à Kinshasa et lundi à Lubumbashi, la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Cenco, exprime son indignation.

Le cardinal Fridolin Ambongo a affirmé que les autorités congolaises l'auraient empêché de célébrer la journée diocésaine des jeunes au stade Tata Raphaël. A ceci s'est ajoutée la dispersion par la police d'une manifestation organisée par l'Eglise à Lubumbashi, dans le sud du pays.

Les évêques dénoncent des atteintes à la liberté de religion et de culte, ainsi qu'une violation de l'accord-cadre entre le Saint-Siège et l'Etat congolais. (Source DW)

Cameroun : Un dirigeant séparatiste jugé en Norvège pour complicité présumée de crimes de guerre

Le leader séparatiste camerounais Lucas Cho Ayaba a plaidé non coupable mardi devant un tribunal d'Oslo, où il est jugé pour complicité présumée de crimes de guerre et d'actes terroristes aggravés commis au Cameroun. Installé en Norvège depuis 2008 et arrêté en septembre 2024, il est accusé d'avoir dirigé à distance des opérations armées, participé à la préparation de deux attentats meurtriers et ordonné des violences contre des captifs.

Accusé d'avoir contribué à préparer des attentats et ordonné des violences au Cameroun via WhatsApp, le leader séparatiste camerounais Lucas Cho Ayaba a plaidé non coupable de complicité de crimes de guerre et complicité d'actes terroristes aggravés mardi devant la justice norvégienne. (Source Africa Radio)

VIH : L'ONUSIDA redoute une remontée des infections dès 2027

Les nouvelles infections par le VIH pourraient repartir à la hausse dès 2027, a averti mardi 24 novembre la directrice exécutive de l'ONUSIDA, Winnie Byanyima, dans un entretien à Reuters. L'agence onusienne a présenté le même jour son rapport annuel à l'approche de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre.

Le nombre de nouvelles infections dans le monde est tombé à 1,2 million en 2025, contre 3,5 millions au pic de 1994. Mais le recul des financements internationaux menace cette tendance. Les pays à revenu faible ou intermédiaire ont perdu plus d'un milliard de dollars de ressources destinées à la riposte en 2025. Il leur manque désormais 4,3 milliards de dollars par an pour maintenir le cap fixé pour 2030. (Source Bénin Web TV)

Centrafrique : une journée sans information pour dénoncer les menaces contre les journalistes

En Centrafrique, les médias observent ce mercredi 25 novembre une journée sans information. À travers ce mot d'ordre lancé par l'Union des journalistes centrafricains (UJCA), les professionnels des médias entendent dénoncer les menaces et les intimidations dont ils sont victimes dans l'exercice de leur métier.

L'organisation s'inquiète notamment des récentes pressions exercées contre les journalistes de Radio Ndeke Luka. Elle déplore une dégradation du climat de travail et appelle les autorités à garantir la sécurité des professionnels des médias et à préserver la liberté de la presse dans le pays. (Source RFI)

Afrique du Sud : Recrutement dans l'armée russe, un zimbabwéen écope de 5 ans avec sursis

Un tribunal sud-africain a condamné, mardi, un ressortissant zimbabwéen à cinq ans d'emprisonnement, peine assortie d'un sursis de cinq ans. Il était poursuivi pour avoir tenté de se rendre en Russie afin de combattre dans la guerre que ce pays mène contre l'Ukraine.

Tafadzwa Sithole a été arrêté le 8 novembre à l'aéroport international O.R. Tambo alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol à destination de la Russie. Il sera expulsé vers son pays. (Source Africa News)

Focac : Brazzaville accueille la 18ᵉ réunion des hauts fonctionnaires

Brazzaville sera, les 26 et 27 novembre prochains, au centre de l'agenda diplomatique sino-africain. La capitale congolaise abritera la 18ᵉ Réunion des hauts fonctionnaires du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), une instance stratégique destinée à renforcer le dialogue politique, les échanges et la coopération entre la République populaire de Chine et les cinquante-trois États africains membres du Forum.

En prélude à cette importante rencontre, l'ambassadeur pour les affaires du Focac au ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Liu Yuxi, est arrivé à Brazzaville le 23 novembre 2026. (Source Adiac)

Ouganda : 30 millions d'euros pour booster les exportations

Afreximbank renforce son appui au secteur productif ougandais avec une facilité de crédit de 30 millions d'euros accordée à dfcu Bank, destinée à financer les entreprises impliquées dans les chaînes de valeur des exportations et à améliorer leur accès aux capitaux.

L'accord, signé le 24 novembre 2026 à Kampala, marque une première dans les relations entre la banque panafricaine et le secteur bancaire ougandais. Il s'agit en effet de la première facilité de crédit de ce type accordée par Afreximbank à un établissement financier du pays. (Source APA News)

Éthiopie : Amnesty réclame une enquête sur de possibles crimes de guerre de l'armée fédérale au Tigré



Les attaques d'artillerie menées par l'armée éthiopienne et ses alliés des Forces de paix du Tigré (TPF) qui ont causé la mort de plusieurs dizaines de civil·e·s et fait de nombreux blessé·e·s dans la ville d'Alamata, dans la région septentrionale du Tigré, entre le 26 et le 28 septembre, doivent faire l'objet d'enquêtes en ce qu'elles pourraient constituer des crimes de guerre, a déclaré ce 24 Novembre 2026 Amnesty International.

L'organisation a également constaté que des forces affiliées au Front de libération des peuples du Tigré (TPLF) ont mis des civil·e·s en danger en établissant des bases militaires dans des zones civiles peuplées, notamment dans plusieurs écoles d'Alamata, avant la reprise des combats dans la région. (Source Amnesty International)