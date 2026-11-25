Dakar — La sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) désignant le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 résonne comme une victoire posthume pour le juge Kéba Mbaye (1924-2007).

L'instance suprême du sport a ainsi déjugé mardi le jury d'appel de la CAF qui avait attribué le titre au Maroc le 17 mars dernier, près de deux mois après la finale disputée le 18 janvier à Rabat.

L'institution qu'il a bâtie de ses propres mains pour garantir une justice équitable finit, près de vingt ans après sa mort, par rendre justice a son propre pays (le Sénégal) dans l'une des affaires les plus retentissantes du football africain.

Le défunt magistrat sénégalais fut l'un des fondateurs de cette instance suprême de justice sportive. Le TAS est en effet une idée concrétisée au début des années 1980 avec l'apport déterminant du juge Kéba Mbaye, devenant le tout premier président de cette organisation indépendante chargée de résoudre les litiges liés au sport.

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À cette époque, l'essor du professionnalisme et des grands événements internationaux a entraîné une multiplication des contentieux dans le milieu sportif.

Juan Antonio Samaranch, peu après son élection à la présidence du Comité international olympique (CIO) en 1981, a eu l'idée de créer cette juridiction spécifique basée à Lausanne (Suisse).

Un groupe de travail a ainsi été formé lors d'une session du CIO en 1982.

Le juge Kéba Mbaye, alors membre du CIO et magistrat à la Cour internationale de justice, a présidé ce comité chargé de concrétiser le projet de Samaranch et d'établir les statuts du futur tribunal.

Ratifiés par le CIO en 1983, les premiers statuts du TAS sont entrés en vigueur le 30 juin 1984.

Le juge sénégalais a ainsi été nommé à la tête de ce nouvel organe, devenant le premier président du TAS.

Il occupa ce poste de 1983 jusqu'à son décès en 2007. Kéba Mbaye était alors épaulé par l'avocat Gilbert Schwaar, premier secrétaire général de l'institution.

Sous l'égide de ces deux personnalités, le TAS a commencé à traiter un large éventail de dossiers : nationalité des athlètes, contrats de travail, droits de retransmission télévisée, sponsoring ou encore questions disciplinaires.

La première affaire examinée par l'instance remonte à 1986. Et depuis, plus de 12 000 procédures couvrant des disciplines olympiques et non olympiques ont été traité, à la fin de l'année 2025 par le TAS.

Conformément aux Statuts de la FIFA et de la CAF, les instances du football reconnaissent la compétence du TAS en cas de litige impliquant les confédérations, les associations membres, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels ou les agents.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est tournée vers cette juridiction pour arbitrer le différend l'opposant à la Confédération africaine de football (CAF) au sujet de la CAN 2025.

Pour rappel, le Sénégal avait battu le Maroc (1-0) en finale le 18 janvier dernier à Rabat, au terme d'un match marqué par une interruption de quelques minutes. Les joueurs sénégalais avaient brièvement quitté la pelouse pour protester contre un penalty litigieux accordé au Maroc dans le temps additionnel (0-0), avant de reprendre le jeu.

Le portier sénégalais Édouard Mendy avait alors repoussé la tentative du joueur marocain Brahim Diaz, puis Pape Guèye avait inscrit le but de la victoire en prolongation.

Deux mois après cette finale, le jury d'appel de la CAF, statuant sur un recours marocain, avait finalement retiré le titre aux Lions le 17 mars dernier pour l'attribuer au Maroc par forfait (3-0 sur tapis vert).

Le TAS est aujourd'hui composé de plus de 400 arbitres, experts en droit, médiateurs ou juges de la division antidopage provenant de plus de 85 pays.

Soumis au secret professionnel, ils sont nommés pour un mandat de quatre ans afin de garantir une juste application du droit sportif.

L'appel de la FSF a été examiné par une formation arbitrale lors d'une audience tenue à huis clos le 8 octobre dernier, au siège du TAS à Lausanne.

Ce mardi, l'instance a rendu une décision qui restera dans les annales du football africain et mondial. Dans sa sentence publiée sur son site officiel, le TAS a donné raison à la FSF en annulant la décision de la CAF et en rétablissant le résultat acquis sur le terrain.

Le sport sénégalais a obtenu gain de cause devant cette juridiction dans d'autres dossiers.

En 2017, la FSF avait déjà eu raison devant le TAS dans l'affaire du match Afrique du Sud-Sénégal, que la FIFA avait finalement fait rejouer pour corruption d'arbitre lors des éliminatoires du Mondial 2018.

En 2018, le TAS avait également réhabilité l'Union sportive de Ouakam (USO), levant sa suspension de cinq ans et sa rétrogradation à la suite des incidents meurtriers de la finale de la Coupe de la Ligue (8 morts le 15 juillet 2017 à Dakar).

Plusieurs avocats sénégalais, dont Mes Seydou Diagne, Moustapha Kamara, Guédel Ndiaye, Moussa Sarr et Patrice Kabou, sont des familiers de cette juridiction.