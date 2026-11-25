Horndoldé — Le préfet du département de Kanel (nord-est), Thierno Souleymane Sow, a présidé, mardi, la cérémonie d'inauguration d'un nouveau centre secondaire d'état civil à Horndoldé, dans la commune de Ndendori, une infrastructure destinée à faciliter l'accès des populations aux services d'état civil et à réduire les contraintes liées à l'éloignement des centres principaux.

Réalisé avec l'appui de la coopération espagnole, ce centre est doté d'équipements informatiques, d'une connexion Internet et de bureaux aménagés. La pose de la première pierre de l'infrastructure avait eu lieu le 12 février dernier. Le centre devait commencer à fonctionner dès mercredi.

Le préfet a souligné que cette infrastructure permettra aux populations d'effectuer leurs démarches administratives sur place, sans avoir à parcourir plusieurs kilomètres. Elle contribuera également à désengorger les centres principaux et à améliorer la maîtrise des statistiques de l'état civil.

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Thierno Souleymane Sow a, par ailleurs, invité les autorités municipales et les agents chargés du fonctionnement du centre à veiller à l'entretien des locaux. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation des populations afin d'encourager les parents à déclarer systématiquement les naissances et les autres faits d'état civil.

Pour sa part, le président du Conseil départemental de Kanel, Abdoulaye Anne, a salué cette initiative visant à rapprocher l'administration des populations.

"Cette inauguration marque une avancée concrète dans le rapprochement des citoyens et la consolidation des droits fondamentaux des populations", a-t-il déclaré, saluant l'implication de l'ensemble des acteurs dans la réalisation de cette infrastructure.

De son côté, le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, a inscrit cette réalisation dans le cadre du programme national de modernisation et de digitalisation de l'état civil.

Il a annoncé que 483 des 629 centres d'état civil du Sénégal sont déjà digitalisés, soit un taux d'exécution de 77 %.

Il a précisé que l'objectif est d'achever la digitalisation des centres situés à l'intérieur du pays avant d'étendre le dispositif aux 30 centres consulaires du Sénégal à l'étranger.

Le directeur général de l'ANEC a également souligné que cette modernisation contribuera à sécuriser les documents d'état civil, à réduire les risques de fraude et de falsification et à faciliter l'identification des populations, particulièrement dans une région frontalière caractérisée par une forte émigration.

Ce deuxième centre secondaire de Hordolndé constitue le troisième centre dans la région de Matam.