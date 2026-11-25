Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans de l'Algérie a enregistré sa première victoire en Coupe du monde de la catégorie en s'imposant face au Monténégro (2-1), mardi, lors de la deuxième journée de la compétition, alors que le Cameroun et la Tanzanie ont connu des défaites respectivement face au Mexique (0-4) et au Brésil (0-1).

Battue lors de sa première sortie par le Chili (2-4), la sélection algérienne a bien réagi en dominant le Monténégro (2-1), signant ainsi son premier succès dans cette compétition.

De son côté, le Cameroun a concédé sa deuxième défaite consécutive. Après s'être incliné lors de la première journée face au Venezuela (1-2), il a lourdement chuté devant le Mexique (0-4).

La Tanzanie, qui avait débuté son parcours par un match nul contre le Costa Rica (2-2), a également enregistré une défaite lors de cette deuxième sortie, en s'inclinant face au Brésil (0-1).

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Résultats des matchs disputés mardi :

Costa Rica 0-2 Irlande

Venezuela 1-0 Roumanie

Japon 0-1 Serbie

Mexique 4-0 Cameroun

République dominicaine 2-1 Chili

Brésil 1-0 Tanzanie

Algérie 2-1 Monténégro

Honduras 0-2 Colombie

Programme des matchs de mercredi :