Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans de l'Algérie a enregistré sa première victoire en Coupe du monde de la catégorie en s'imposant face au Monténégro (2-1), mardi, lors de la deuxième journée de la compétition, alors que le Cameroun et la Tanzanie ont connu des défaites respectivement face au Mexique (0-4) et au Brésil (0-1).
Battue lors de sa première sortie par le Chili (2-4), la sélection algérienne a bien réagi en dominant le Monténégro (2-1), signant ainsi son premier succès dans cette compétition.
De son côté, le Cameroun a concédé sa deuxième défaite consécutive. Après s'être incliné lors de la première journée face au Venezuela (1-2), il a lourdement chuté devant le Mexique (0-4).
La Tanzanie, qui avait débuté son parcours par un match nul contre le Costa Rica (2-2), a également enregistré une défaite lors de cette deuxième sortie, en s'inclinant face au Brésil (0-1).
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Résultats des matchs disputés mardi :
- Costa Rica 0-2 Irlande
- Venezuela 1-0 Roumanie
- Japon 0-1 Serbie
- Mexique 4-0 Cameroun
- République dominicaine 2-1 Chili
- Brésil 1-0 Tanzanie
- Algérie 2-1 Monténégro
- Honduras 0-2 Colombie
Programme des matchs de mercredi :
- Équateur - Corée du Sud : 12h30
- Ouganda - Nouvelle-Calédonie : 12h30
- Haïti - Arabie saoudite : 13h30
- Uruguay - France : 13h30
- Grèce - Qatar : 14h30
- Panama - Égypte : 14h30
- Australie - Mozambique : 15h30
- Danemark - Argentine : 15h30