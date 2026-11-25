Dakar — L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a suggéré aux entrepreneurs sénégalais de transformer les relations sénégalo-marocaines en projets mutuellement bénéfiques et porteurs de développement pour les deux pays, après les avoir assuré de l'ouverture du royaume aux partenariats, aux initiatives entrepreneuriales et aux investissements.

"Le Maroc est ouvert aux partenariats, aux initiatives entrepreneuriales et aux investissements", a-t-il dit lors d'un débat de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

M. Naciri estime, en s'adressant aux entrepreneurs sénégalais, qu"'il nous appartient de transformer nos complémentarités en projets concrets, mutuellement bénéfiques et porteurs de développement".

"Nous identifions des opportunités, facilitons les mises en relation [...] et restons attentifs aux difficultés auxquelles les entrepreneurs peuvent être confrontés", a-t-il assuré.

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Une ambassade ne doit pas ni se substituer aux agences de promotion économique, ni subventionner des entreprises, a-t-il précisé lors du débat sur la diplomatie économique, les relations internationales et les opportunités de croissance.

La 15e commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, qui a eu lieu les 26 et 27 janvier à Rabat, a donné lieu à des avancées majeures dans la relation entre les deux pays, a-t-il laissé entendre.

La souveraineté des États ne devrait pas les empêcher de s'ouvrir les uns aux autres, d'après Hassan Naciri. "Si tout le monde ne tenait qu'à sa souveraineté, chaque nation se retrouverait isolée derrière ses propres frontières", a-t-il dit, estimant qu'une "interdépendance maîtrisée" doit exister entre les États.

"Lorsqu'elle est structurée et fondée sur la réciprocité, la souveraineté n'est nullement incompatible avec la maîtrise du développement national", a souligné l'ambassadeur du Maroc au Sénégal.

"Dans le contexte économique difficile que nous vivons, la diplomatie ne peut plus consister seulement à assurer une mission de représentation. Elle doit être en même temps un levier de développement axé sur la promotion des exportations, l'attractivité des investissements, l'accès aux marchés et les partenariats", a dit Mouhamadou Moustapha Sourang en intervenant au débat au nom des chambres de commerce du Sénégal.

Il a lancé un appel à un partage des informations économiques entre les représentations diplomatiques et les entreprises.