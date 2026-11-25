Saint-Louis, 24 nov (APS) - Le chef du Service régional des pêches et de la surveillance de Saint-Louis (nord) a informé mardi les bénéficiaires des licences de pêche en cours de validité, octroyées par la Mauritanie, pour le compte de l'année 2025-2026, de l'ouverture du délai de paiement des reliquats fixé du lundi 23 novembre au lundi 14 décembre 2026.

Dans une circulaire, il rappelle le protocole signé entre le Sénégal et la Mauritanie qui prévoyait la délivrance de licences de pêche à 500 embarcations pour le 4ème trimestre de l'année 2025 dans le cadre de la campagne 2025/2026, avec un quota de 50 000 tonnes.

En application du protocole d'accord conclu le 4 août 2025 et suite à la doléance des pêcheurs, le gouvernement du Sénégal a obtenu de la partie mauritanienne la possibilité d'effectuer le paiement par tranche d'au moins 1/3 des montants des redevances pour reprendre la pêche, indique la même source.