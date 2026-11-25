Kédougou — Le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, s'est félicité, mardi, de l'état d'avancement des opérations d'identification biométrique des orpailleurs dans la région de Kédougou (sud-est), saluant le travail réalisé par les équipes mobilisées sur le terrain.

"Cette visite nous a permis de constater directement l'état d'avancement des opérations d'identification biométrique des orpailleurs. Nous avons pu apprécier le travail réalisé par les équipes mobilisées sur le terrain et mesurer l'importance de poursuivre cette opération pour disposer d'une base de données fiable et sécurisée sur les acteurs du secteur", a-t-il déclaré.

Cheikhou Oumar Seck effectuait une visite au centre d'enrôlement de la direction régionale des Mines et de la Géologie de Kédougou, en présence de la gouverneure de la région, Mariama Traoré, et du préfet du département de Kédougou, El Hadj Malick Sémou Diouf.

"Les orpailleurs enrôlés au niveau national sont au nombre de 26 823, dont 6 837 à Kédougou et 6 à Tambacounda", a-t-il précisé.

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Le ministre des Mines et de la Géologie s'est ensuite rendu dans le département de Saraya, pour visiter les couloirs d'exploitation artisanale de Kharakhéna et de Kolia, en compagnie de l'autorité départementale, Babacar Niang, et des élus locaux.

"Sur place, nous avons échangé directement avec les orpailleurs afin de recueillir leurs préoccupations, d'apprécier leurs conditions de travail et de faire le point sur les mesures engagées par l'État. Nous avons également pu constater les travaux entrepris pour aménager et mieux sécuriser les espaces d'exploitation", a-t-il déclaré.

Il estime que cette visite de terrain est importante parce qu'elle a permis de confronter les orientations définies au niveau central aux réalités vécues par les acteurs.

Cheikhou Oumar Seck a expliqué que cette visite consiste à avancer avec les orpailleurs, à les accompagner dans le processus de formalisation, mais aussi à leur rappeler leurs responsabilités en matière de sécurité, de respect des règles et de protection de l'environnement.

Il a indiqué que la sécurité des frontières et la protection de l'environnement sont au coeur des préoccupations des populations des villages de Kolia et de toute la zone de la Falémé, où une visite a été effectuée.

Selon lui, la protection de ce cours d'eau constitue une préoccupation majeure pour le gouvernement. "La Falémé est une ressource naturelle stratégique pour les populations riveraines et pour l'équilibre environnemental de cette partie du territoire national", a-t-il souligné.

M. Seck a en outre salué les échanges avec les responsables des forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, qui ont fait le point sur les dispositifs de contrôle et de surveillance des mouvements transfrontaliers.

"Ils nous ont notamment assuré que les entrées sur le territoire sénégalais font l'objet d'un filtrage et d'un contrôle par les services compétents. Les échanges avec les autorités administratives et territoriales, notamment le préfet, le maire et le président du conseil départemental, ont également permis de mettre en évidence plusieurs difficultés", a-t-il magnifié.

Les opérations d'identification biométrique des orpailleurs dans la région de Kédougou ont été officiellement lancées en début septembre 2026.