Kédougou — Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé a souligné mardi, le rôle important que les chefs de village, les délégués de quartiers et les imams de la région de Kédougou doivent jouer dans la prévention des menaces à la sécurité nationale, dans les zones transfrontalières, en étroite collaboration avec les forces de défenses et de sécurité (FDS).

"Vous avez un grand rôle à jouer dans la prévention de la sécurité nationale du pays et surtout pour l'insécurité transfrontalière dans cette région vulnérable en matière de vigilance collective en collaboration avec les forces de défenses et de sécurité de la région de Kédougou", a-t-il déclaré.

M. Diémé s'exprimait lors d'une rencontre avec les chefs de village, les imams, les chefs de quartier et les autorités coutumières, en prélude de la tournée économique du président de la République dans la région de Kédougou.

La rencontre s'est tenue en présence du ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, de la gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, des préfets, etc.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont exprimé leur reconnaissance pour le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité de la région et leur parfaite collaboration avec l'administration territoriale.

Ils ont salué la quatrième visite du chef de l'Etat dans la région de Kédougou, tout en promettant de lui réserver un accueil chaleureux.