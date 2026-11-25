Dakar — Plusieurs clubs européens et saoudiens ont félicité leurs joueurs sénégalais à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) déclarant le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Parmi les réactions les plus remarquées figure celle de l'AS Monaco. Le club de la Principauté a rendu hommage à deux internationaux sénégalais, champions d'Afrique : Lamine Camara, qui évolue toujours au sein du club, et Krépin Diatta, parti cet été à Watford (Angleterre).

Il a publié un visuel des deux joueurs accompagné de la mention "Champions". Le message qui accompagne la publication, rédigé en wolof ("Yallah mo mënn mo ëpp doole"), traduit : " seul Dieu est au contrôle".

En Angleterre, Brentford a également célébré le titre continental de son défenseur El Hadji Malick Diouf. Le club londonien a partagé une image du joueur sénégalais brandissant le drapeau national sur la pelouse de la finale, accompagnée de deux étoiles pour désigner le nombre 2e trophée remporté par le Sénégal.

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Everton s'est aussi joint aux félicitations. Le club anglais a salué le sacre du Sénégal à travers une publication sur sa page officielle montrant Idrissa Gana Gueye, vêtu du maillot des Lions et brandissant le drapeau national.

Le club basé à Liverpool a accompagné la photo de la légende suivante : "Congratulations (again) to Senegal - reinstated AFCON 2025" (Félicitations encore au Sénégal pour la réattribution du titre de la CAN 2025). Iliman Ndiaye a également évolué sous les couleurs d'Everton, qu'il a quitté cet été pour Manchester City.

D'autres formations ont aussi affiché leur fierté. L'Olympique lyonnais (France) a publié une photo de son défenseur sénégalais Moussa Niakhaté, accompagnée du message : "A lion. A champion" (Un lion. Un champion).

En Arabie saoudite, Al-Nassr a rendu hommage à Sadio Mané en le présentant comme "le champion d'Afrique".

De son côté, le Diriyah Club a exprimé sa fierté à l'égard d'Idrissa Gana Gueye, qui a rejoint ses rangs cet été, avec le message : "That smile says it all. African champion!" (Ce sourire dit tout. Champion d'Afrique !). La publication était accompagnée d'un trophée et du drapeau sénégalais.

En Espagne, la Real Sociedad a également salué son représentant sénégalais Mamadou Sarr, en le présentant comme "notre champion de la Coupe d'Afrique", dans une publication illustrée par une photo du joueur aux couleurs du club.

Le Sénégal a été désigné vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a ainsi infirmé la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), lequel avait attribué le titre au Maroc.

Dans sa décision rendue publique sur son site officiel, le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision de la CAF qui avait déclaré le Maroc vainqueur sur tapis vert, deux mois après la fin du tournoi.

Toutefois, la Fédération royale marocaine de football a fait part de sa détermination à engager toutes les voies de recours juridiques possibles pour contester la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) réattribuant la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Sénégal.