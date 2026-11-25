Dakar — Le Collectif africain pour la paix (CAP) entend renforcer sa coopération avec le gouvernement des Îles Canaries autour des migrations, des droits humains et de l'autonomisation des femmes africaines, a appris l'APS auprès de cette organisation.

"Le Collectif africain pour la paix réaffirme sa volonté de contribuer au rapprochement entre l'Afrique et les Îles Canaries, en faisant de la coopération, du dialogue interculturel, de la solidarité et de la promotion des droits humains des leviers essentiels de son action", rapporte un communiqué du bureau du CAP.

Cette ambition a été affichée, lundi, lors d'une mission institutionnelle d'une délégation du CAP, conduite par son président, Me Patrice Kabou, accompagné de Catherine Diouf, vice-présidente chargée des relations extérieures.

La délégation du collectif a été reçue par les autorités du gouvernement des Îles Canaries, en présence d'Olga Barrera Trujillo, présidente de la Fédération des associations de femmes Arena y Laurisilva (FAMAL).

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Y ont également participé Octavio Caraballo de León, vice-conseiller auprès du cabinet de la présidence du gouvernement des Îles Canaries, et José Luis Perestelo Rodríguez, vice-conseiller chargé de l'action extérieure.

Selon la même source, "les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération entre les Îles Canaries et l'Afrique, avec un accent particulier sur les questions migratoires, l'égalité de genre, la défense des droits humains et le développement de partenariats institutionnels durables".

Outre la coopération, le CAP n'a pas manqué de décliner ses ambitions à travers différents programmes qu'il envisage de mettre en oeuvre en 2027.

Son objectif est de créer un Observatoire africain des migrations qui aurait pour vocation de promouvoir la recherche, l'analyse et la production de connaissances sur les dynamiques migratoires africaines, en intégrant notamment les dimensions sociales, économiques, humaines et de genre.

La délégation a fait part de sa volonté d'organiser un séminaire international sur les femmes migrantes africaines, prévu le 25 mai 2027 dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique.

"Cette rencontre internationale ambitionne de constituer un cadre de réflexion, de dialogue et de partage d'expériences autour des parcours migratoires des femmes africaines, de leurs difficultés, de leurs contributions au développement ainsi que des enjeux liés à la protection de leurs droits et à leur autonomisation", explique-t-on dans le communiqué.

Dans le cadre des préparatifs de cet événement, la délégation du CAP a également été reçue par Ruth Martinón Quintero, professeure agrégée de droit international public à l'université de La Laguna (Tenerife, Îles Canaries) et directrice du Centre de droit européen.

Les échanges ont porté sur "les perspectives de contribution scientifique et universitaire à l'organisation du séminaire, qui prévoit également la participation du président de l'Université Toulouse Capitole", renseigne le texte.

Il signale que ce séminaire s'inscrit dans le prolongement des activités scientifiques et académiques du Diplôme universitaire en médiation, dialogue social et règlement des conflits en Afrique, porté conjointement par l'Université Toulouse Capitole, l'Institut de formation communautaire Amadou Mahtar Mbow (ICAGI) et l'université Kocc Barma de Saint-Louis.

"Le CAP entend poursuivre les concertations engagées avec les autorités canariennes, les institutions universitaires et les organisations de la société civile afin de transformer les propositions formulées en programmes et projets concrets, au bénéfice des populations africaines et des communautés concernées par les dynamiques migratoires", indique la même source.