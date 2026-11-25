Dakar — La diplomatie prend une dimension particulière lorsque les pays qui l'entretiennent sont voisins l'un de l'autre, car le bon voisinage l'emporte sur les "intérêts strictement économiques", a dit l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal, Mohamed Ould Abdallahi Ould Othmane, mardi, à Dakar.

"Quand il s'agit de pays voisins, la diplomatie [...] revêt une dimension particulière : on ne mesure plus seulement les intérêts strictement économiques, mais le voisinage, qui prime sur tout le reste", a-t-il affirmé en intervenant à un débat de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

M. Ould Othmane a ensuite salué le partenariat "unique au monde" qu'entretiennent la Mauritanie et le Sénégal autour du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim, situé sur la frontière maritime des deux pays et exploité par la compagnie britannique BP.

C'est "un modèle d'intégration régionale exceptionnel" appelé à générer d'importantes retombées économiques pour les deux peuples, a-t-il ajouté.

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"Diplomatie économique : transformer les relations internationales en opportunités de croissance" était le thème du débat.

L'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal a annoncé avoir signé récemment un document ouvrant la voie à un renouvellement de l'accord de pêche sénégalo-mauritanien.

Mohamed Ould Abdallahi Ould Othmane rappelle que la Mauritanie et le Sénégal ont décidé de boucler la construction du pont de Rosso en 2027.

Les autorités mauritaniennes et sénégalaises ont reporté plusieurs fois le délai d'exécution des travaux de cette infrastructure routière située à la frontière des deux pays. La Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement contribuent au financement de sa construction, aux côtés des deux États voisins.

L'ouvrage va servir à densifier les échanges entre les deux pays et à renforcer l'intégration entre l'Afrique de l'Ouest, le reste du continent et l'Europe. Sa longueur est de près de 1 500 mètres, sa largeur de 55 mètres.

En 2024, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a réservé à la Mauritanie son premier voyage officiel, a rappelé M. Ould Othmane en se réjouissant de cette décision.