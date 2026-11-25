Kaolack — Le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal et en Gambie, Jonathan Nowak, a souligné mardi à kaolack (centre) l'importance du dialogue interreligieux dans la promotion d'une gestion responsable et équitable des ressources en eau, estimant que le partage de cette ressource constitue un facteur de coopération, de solidarité et de paix.

"Lorsque l'eau est partagée avec responsabilité et équité, elle peut devenir un instrument de coopération, de solidarité et de paix", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement du dialogue interreligieux organisé autour du thème : "L'eau dans les traditions religieuses : gage de paix et de développement".

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de religieux, de l'ambassadrice d'Israël au Sénégal, Yulia Rashinsky Spivakov.

Selon M. Nowak, l'eau occupe une place centrale dans les traditions religieuses, où elle est associée notamment à la purification, à la bénédiction, à la renaissance, à l'hospitalité et à la réconciliation.

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Il a toutefois relevé que cette ressource, au-delà de sa dimension spirituelle, constitue un bien commun dont la gestion engage la responsabilité collective des populations et des pouvoirs publics.

"Sans eau potable, il ne peut y avoir ni santé, ni éducation, ni agriculture durable, ni dignité", a-t-il rappelé, attirant l'attention sur les défis liés à l'accès à l'eau, aux effets du changement climatique et aux inégalités entre les territoires.

Le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal et en Gambie a également invité les communautés religieuses à contribuer davantage à la sensibilisation des populations sur la préservation de cette ressource, le partage équitable et la responsabilité envers les générations futures.

Prenant part à la rencontre au nom du Premier ministre, Abdoulaye Koundoul a, pour sa part, préconisé une implication accrue des autorités religieuses et coutumières dans la gouvernance locale de l'eau.

Il a notamment proposé le lancement d'un inventaire participatif des sites et pratiques culturelles liés à l'eau au Sénégal, ainsi que l'adoption d'une charte interreligieuse sur sa préservation et son partage.

M. Koundoul a également suggéré l'intégration de représentants religieux et coutumiers dans les comités locaux de gestion de l'eau et la production de supports de sensibilisation en langues nationales, à diffuser notamment dans les lieux de culte et à travers les médias.

Il a enfin recommandé la mise en place d'un comité chargé du suivi des conclusions du colloque, afin de rendre compte aux autorités et de préparer une contribution sénégalaise au 11e Forum mondial de l'eau, prévu à Riyad en 2027.

Rappelant que le Sénégal a accueilli en 2022 le 9e Forum mondial de l'eau, consacré à la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, le représentant du Premier ministre a estimé que les enjeux liés à cette ressource interpellent également les communautés dans leur vie quotidienne.

"La paix se joue aussi autour du puits et du forage", a-t-il fait observer, soulignant la capacité des guides religieux et coutumiers à mobiliser les populations autour des valeurs de préservation, de partage et de solidarité.

Il a assuré que le gouvernement examinera avec "attention" les recommandations issues de cette rencontre, qu'il a présentée comme une contribution à la cohésion sociale et au développement durable.