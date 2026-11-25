Tambacounda, 24 nov (APS) - Des aménagements et la construction de digues sont envisagés pour prévenir les dégâts liés aux débordements du fleuve Sénégal dans plusieurs localités du département de Bakel, notamment Balou, Aroundou et Yaféra, a indiqué le gouverneur de la région de Tambacounda, Abdourahmane Ndiaye.

"Ce que nous pouvons faire, c'est de [réaliser] des aménagements, et de [construire] des digues pour limiter les dégâts, en attendant de trouver une solution définitive", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS, en prélude de la tournée économique du président de la République dans le Sénégal oriental.

Le gouverneur a rappelé que les débordements enregistrés en 2024 et en 2025 avaient occasionné d'importants dégâts dans plusieurs localités du département de Bakel, citant notamment Balou, Aroundou et Yaféra, qui avaient été fortement inondées.

Pour prévenir de nouvelles conséquences de ces phénomènes, il a évoqué la nécessité d'engager un travail à moyen et long terme, tout en tenant compte des difficultés liées au déplacement des populations installées depuis longtemps dans les zones exposées.

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Selon lui, il n'est pas évident de demander à ces populations, qui ont toujours vécu dans ces zones, de les quitter. "C'est une situation très compliquée à gérer", a-t-il souligné.

En attendant une solution définitive, les autorités envisagent également de prévenir toute nouvelle installation dans le lit majeur du fleuve, afin de limiter l'exposition des populations aux risques liés à une forte montée des eaux.

Sur le plan de la prévention, Abdourahmane Ndiaye a indiqué que la région dispose d'un "plan de contingence validé", destiné à limiter les dégâts en cas de débordement du fleuve.

Il a précisé que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) informe les autorités administratives lorsqu'elle procède à des lâchers d'eau depuis le barrage de Manantali.

Ces informations permettent aux services compétents d'identifier les zones et les populations menacées et de mener des actions de sensibilisation afin de prévenir d'éventuels dégâts.

Le chef de l'État est attendu à Bakel dans le cadre de la tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.