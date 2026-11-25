Kaolack — L'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) et la Caisse de sécurité sociale (CSS) ont organisé, mardi à Kaolack (centre), un atelier d'information et de formation destiné aux élus territoriaux et aux responsables d'établissements publics, pour les sensibiliser à l'utilisation de leur plateforme digitale commune, visant à simplifier les procédures d'immatriculation et de déclaration des travailleurs.

Cette plateforme, dénommée "Damli", permet aux employeurs d'effectuer leurs démarches auprès des deux institutions à partir d'un guichet unique numérique, sans avoir à se déplacer séparément dans leurs différents services.

"L'employeur n'aura plus à aller au niveau des deux institutions pour s'immatriculer et déclarer ses travailleurs", a expliqué François Calixte Sagna, directeur des agences et bureaux régionaux de l'IPRES.

Selon lui, cet outil contribue à lutter contre la fraude et l'évasion sociales, tout en facilitant l'accès des usagers aux services de protection sociale, notamment ceux établis dans les localités éloignées des centres urbains.

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Il permet également aux employeurs d'effectuer à distance leurs déclarations et le paiement de leurs cotisations, tandis que les allocataires peuvent désormais percevoir leurs pensions et indemnités à travers différents moyens de paiement mobile.

François Calixte Sagna a aussi mis en exergue les innovations introduites par le nouveau Code unique de sécurité sociale, notamment l'allongement du congé de maternité de 14 à 18 semaines et le relèvement de 21 à 25 ans de l'âge limite de prise en charge des enfants poursuivant leurs études, sous réserve des conditions réglementaires.

Il a également évoqué la généralisation du régime complémentaire de retraite pour les travailleurs concernés, soulignant que le respect des plafonds de cotisation demeure déterminant dans le calcul des pensions.

Le choix de cibler les collectivités territoriales et les établissements publics s'explique, selon le responsable de l'IPRES, par leur poids dans l'emploi au niveau régional et la nécessité de les accompagner dans la maîtrise des mécanismes de déclaration et de cotisation.

Ouvrant les travaux, le gouverneur de Kaolack, Guedji Diouf, a souligné que cette rencontre vise à permettre aux employeurs publics et parapublics ainsi qu'aux collectivités territoriales de mieux maîtriser les fonctionnalités de la plateforme et de se l'approprier.

Il a estimé que cette démarche devrait contribuer à faciliter les procédures administratives et à rapprocher davantage les services de l'IPRES et de la CSS des usagers de la région.