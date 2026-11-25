Diamniadio — La SEN-Pharmacie nationale d'approvisionnement (SEN-PNA) a officiellement relancé, mardi à Diamniadio, dans le département de Rufisque, sa stratégie révisée de distribution au dernier kilomètre dénommée "Yeksi-naa", a constaté l'APS.

Ce dispositif actualisé est destiné à renforcer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments et produits de santé essentiels jusqu'aux coins les plus reculés des 14 régions du Sénégal, à travers une meilleure organisation de la chaîne de distribution et l'implication de tous les acteurs.

"Aujourd'hui, nous avons lancé la stratégie +Yeksi-naa+ révisée au niveau du district de Diamniadio, mais l'objectif est de tout faire pour couvrir les 14 régions du Sénégal", a indiqué le directeur général de la SEN-PNA, Dr Karamba Diallo, lors de la cérémonie de lancement.

Il a assuré que dans les prochaines étapes, ses services sélectionneront un district pilote dans chaque région afin d'évaluer le modèle révisé et d'en mesurer les résultats.

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Il a en outre affirmé que son ambition "est de tout faire pour que le médicament soit de qualité, disponible partout, au bon moment et au bon endroit" afin de mieux lutter contre les médicaments de rue.

"Et surtout, la chose la plus importante, c'est que le médicament soit à un bon prix. C'est la raison pour laquelle nous avons diminué la marge bénéficiaire de 25 % à 15 %", a ajouté le directeur général de la SEN-PNA.

Des élus territoriaux, des marraines de quartier, des agents de santé ainsi que des relais communautaires, des guides religieux et coutumiers et des représentants de mouvements de jeunes ont pris part à cette cérémonie.