Tambacounda — L'État du Sénégal a interdit toute activité d'exploitation aurifère dans un rayon de 500 mètres autour du fleuve Falémé et mobilisé l'armée et la gendarmerie pour faire appliquer cette mesure destinée à prévenir la pollution des eaux par les produits chimiques utilisés dans l'extraction de l'or, a réaffirmé le gouverneur de Tambacounda, Abdourahmane Ndiaye.

"Le président de la République avait pris un décret pour interdire l'exploitation de l'or à 500 mètres de la Falémé", a-t-il rappelé dans un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS), en prélude de la tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, du 26 au 29 novembre 2026.

Ce déplacement présidentiel sera le deuxième de l'année dans ces deux régions de l'est et du sud-est du Sénégal.

Revenant sur les conséquences environnementales de l'exploitation aurifère, le gouverneur a fait état d'une dégradation de la qualité des eaux de la Falémé, qu'il attribue notamment au "mercure et aux autres produits utilisés dans les activités d'extraction de l'or".

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"L'eau du fleuve est tellement trouble qu'on se demande même s'il y a possibilité d'une vie [aquatique]", et du développement de son écosystème, a-t-il déclaré, faisant part de ses inquiétudes face à la pollution du cours d'eau.

Selon Abdourahmane Ndiaye, le décret présidentiel est respecté du côté sénégalais, même si des personnes continuent de contrevenir à cette interdiction.

" Au niveau du Sénégal, ce décret est respecté, même si des contrevenants sont souvent arrêtés par l'armée et la gendarmerie ", a-t-il précisé.

Le gouverneur a toutefois souligné les limites de cette mesure, en évoquant la poursuite des activités aurifères de l'autre côté du fleuve.

"Du côté du pays voisin, malheureusement, cette initiative n'est pas mise en oeuvre", a-t-il relevé.

La suspension effective des activités minières sur la Falémé avait été prise par le chef de l'Etat en octobre 2024. Il avait instruit aux autorités administratives et aux forces de défenses de la région de Kédougou d'appliquer avec fermeté la suspension des activités minières sur un rayon de 500 mètres autour de la Falémé.

L'armée, de concert avec la gendarmerie nationale et la direction des Parcs nationaux, a lancé une opération dénommée "Nawétane", le 13 septembre 2024, pour une application ferme du décret présidentiel.

L'opération, planifiée par la zone militaire numéro 4, vise à prévenir d'éventuelles infiltrations de bandes sévissant au-delà des frontières dans cette partie de la Falémé.

Le but est de soutenir les populations des villages les plus isolés et de veiller à l'application du décret relatif à la protection de la Falémé.