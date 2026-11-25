Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé une invitation ouverte à toutes les parties soudanaises - militaires, politiques et civiles - à participer à un dialogue national inclusif organisé et animé par l'Éthiopie, appelant à la fin de cette guerre dévastatrice et à la mise en place d'une voie vers une paix durable menée par les Soudanais eux-mêmes.

Dans une déclaration publiée aujourd'hui en arabe, le Premier ministre a déclaré : « ... à ce tournant historique crucial, le gouvernement éthiopien propose une initiative sincère et authentique appelant toutes les parties soudanaises, qu'elles soient militaires, politiques ou civiles, à participer à un dialogue soudanais global et ouvert qui sera accueilli et animé par l'Éthiopie. »

Soulignant les liens historiques, culturels et interpersonnels profondément enracinés qui unissent l'Éthiopie au Soudan, il a décrit ce pays voisin comme une nation soeur dont les souffrances trouvent un écho profond au sein du peuple éthiopien.

Il a insisté sur le fait que la guerre en cours, qui a éclaté le 15 avril 2023, n'est pas seulement une crise politique ou sécuritaire pour un pays voisin, mais une tragédie humanitaire qui exige de la solidarité, un engagement responsable et un engagement sincère en faveur de la paix.

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Le Premier ministre Abiy a souligné que les répercussions du conflit s'étaient étendues bien au-delà des frontières du Soudan, affectant les pays voisins et menaçant la stabilité de l'ensemble de la région.

Il a réaffirmé l'engagement de longue date de l'Éthiopie en faveur de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la stabilité du Soudan, soulignant que la paix de ce pays était indissociable de la sécurité et de la stabilité de la Corne de l'Afrique.

Rappelant l'engagement diplomatique de l'Éthiopie lors de la transition politique soudanaise de 2019, le Premier ministre a mis en avant les efforts déployés précédemment par Addis-Abeba pour rapprocher les acteurs civils et militaires et faciliter la conclusion d'un accord répondant aux aspirations du peuple soudanais en faveur d'un régime civil.

Dans ce contexte, le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie lançait désormais une nouvelle initiative visant à réunir toutes les parties soudanaises autour de la table des négociations, en offrant une plateforme neutre et inclusive où les divergences pourront être résolues grâce à la compréhension mutuelle et au consensus politique.

Le dialogue proposé vise à mettre fin aux hostilités, à surmonter les divisions politiques et militaires, et à jeter les bases d'une paix globale et durable.

Le Premier ministre Abiy a souligné que cette initiative n'avait pas pour but de servir un programme politique quelconque ni de favoriser un parti en particulier, mais qu'elle reflétait plutôt la préoccupation sincère de l'Éthiopie pour le Soudan et son peuple.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que l'Éthiopie était prête à maintenir une distance égale vis-à-vis de toutes les parties et à faciliter un dialogue ouvert, crédible et respectueux, dans le cadre duquel les acteurs soudanais pourraient déterminer l'avenir de leur pays par leur propre volonté nationale indépendante.

Cette initiative, a-t-il déclaré, pourrait ouvrir la voie à un processus politique national inclusif, à un accord sur les dispositions de transition et à la formation d'un gouvernement d'union nationale largement accepté.

Le Premier ministre Abiy a souligné qu'aucune solution imposée de l'extérieur ne peut garantir une paix durable, insistant sur le fait que l'avenir du Soudan doit être déterminé par les Soudanais eux-mêmes à travers un processus politique inclusif.

Il a en outre appelé la communauté internationale, les organisations régionales et les pays amis à soutenir les aspirations du peuple soudanais à la paix, à intensifier l'aide humanitaire et à appuyer des efforts diplomatiques crédibles visant à mettre fin au conflit.

L'Éthiopie est prête à mobiliser ses relations diplomatiques, ses partenariats régionaux et son engagement international pour contribuer à créer des conditions favorables au dialogue proposé et encourager toutes les parties soudanaises à y participer, a réaffirmé le Premier ministre.

Il a exhorté toutes les parties prenantes soudanaises à faire passer les intérêts nationaux de leur pays avant les calculs politiques et militaires, soulignant que l'objectif ultime ne devait pas être la victoire d'une faction sur une autre, mais le rétablissement du Soudan en tant que nation pacifique, unie et stable.

« La paix du Soudan est la paix de l'Éthiopie, sa sécurité est la sécurité de l'Éthiopie, et sa stabilité est la pierre angulaire de la stabilité dans la Corne de l'Afrique », a souligné le Premier ministre Abiy.

En conclusion de son appel, le Premier ministre s'est dit convaincu que les parties soudanaises pourraient surmonter leurs divergences grâce à un dialogue sincère et à un engagement commun en faveur de la responsabilité nationale.

Il a réaffirmé la solidarité de l'Éthiopie avec le peuple soudanais, soulignant que son pays continuerait à soutenir les efforts sincères visant à rétablir la paix, l'unité et la stabilité au Soudan.