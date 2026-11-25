Le ministère de l'Elevage a lancé, le week-end dernier, à Brazzaville, avec l'appui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), deux projets portant sur la santé animale et la production semencière. L'objectif est d'améliorer la gouvernance du secteur afin de promouvoir son épanouissement.

Les deux projets ont été lancés par le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo. La cérémonie a eu lieu en présence de la représentante de la FAO au Congo, le Dr Ricarda Mondry, des techniciens vétérinaires et relais communautaires et paraprofessionnels.

Le premier projet est intitulé « Appui au secteur de la santé animale pour le renforcement opérationnel de l'approche une seule santé au Congo ». Financé à hauteur de 250 000 dollars américains, a précisé le ministre, il est exécutoire entre août 2026 et 2028 et porte sur l'amélioration des conditions sanitaires des animaux d'élevage afin de permettre au Congo d'accroître son cheptel. « Nous lançons ce jour deux projets.

Le premier porte sur la santé animale, car la santé animale est un bien public au sens propre du terme. Une agriculture qui produit sans se protéger s'expose, et une agriculture qui se protège sans produits s'appauvrit, les deux vont ensemble.

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Ce projet vise à accroître une surveillance sanitaire et à élaborer un système d'information ainsi que la valeur d'un signal sanitaire », a souligné le ministre de l'Agriculture, le Pr Paul Valentin Ngobo.

Ce projet, a-t-il renchéri, se repose sur trois leviers, à savoir gouverner le secteur de la santé animale ; finaliser et valider le guide de surveillance intégrée de la santé animale ainsi que de poser le diagnostic. Sa mise en oeuvre permettra d'équiper le laboratoire de diagnostic de Brazzaville et de doter neufs points d'entrée de contrôle, de prélèvement, de conservation et de transport des échantillons à travers le pays.

Il s'agit de Ntam et Moboko dans le département de la Sangha, de Bétou et Impfondo dans la Likouala, Makotipoko dans le département du Djoué-Léfini, de Tchamba-Nzassi dans le Kouilou et dans les abattoirs de Brazzaville et Pointe-Noire. Soixante agents seront formés pour exécuter cette opération.

Le second projet met l'accent sur la production à grande échelle de la semence de maïs et fourragère dans les départements des Plateaux, de la Bouenza et de la Cuvette. « La semence est le premier des intrants : elle fixe le plafond de rendement avant même que le paysan n'ait travaillé sa terre. Notre pays reste faible sur la semence de base et sur la certification.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie que le ministère construit, de la semence de base jusqu'aux coopératives de multiplicateurs, sous le contrôle du centre national de semences améliorées », a martelé Paul Valentin Ngobo. De son côté, la représentante de la FAO a salué la bonne coopération avec le Congo et s'est dite ravie de la mise en oeuvre de ces deux projets qui contribueront à l'épanouissement du secteur.