Le ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social a appelé les fonctionnaires congolais à se conformer aux nouveaux horaires de travail fixés par le décret n° 2026-350 du 14 octobre 2026. Cette mesure, qui s'inscrit dans la dynamique de rationalisation de l'administration publique, est déjà entrée en vigueur.

Le gouvernement entend renforcer la discipline et améliorer le fonctionnement des administrations publiques. C'est dans cette perspective que le ministre d'État a vulgarisé le décret n° 2026-350 du 14 octobre 2026 portant fixation de la durée du temps de travail journalier et des horaires de travail dans les administrations publiques, les établissements publics à caractère administratif, les services publics des institutions constitutionnelles ainsi que les collectivités locales.

À cette occasion, le membre du gouvernement a exhorté l'ensemble des agents civils de l'État à observer scrupuleusement les nouvelles dispositions réglementaires, notamment dans un contexte marqué par des retards récurrents à la prise de service, l'absentéisme et les abandons de poste constatés dans certaines administrations.

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À travers ce texte, les pouvoirs publics ambitionnent d'insuffler une nouvelle dynamique à la fonction publique en instaurant une meilleure organisation du temps de travail et en adaptant les horaires aux exigences opérationnelles des différentes administrations.

Le décret prévoit également un dispositif de contrôle renforcé de la présence effective des agents. À cet effet, les responsables hiérarchiques de chaque service public employant des agents civils de l'État sont tenus de mettre en place un registre de présence physique. Celui-ci devra mentionner quotidiennement les heures d'arrivée et de départ de chaque fonctionnaire.

Insistant sur la nécessité de faire respecter cette nouvelle réglementation, Pierre Mabiala a rappelé les horaires désormais applicables à la majorité des fonctionnaires sur l'ensemble du territoire national. « J'appelle tous les fonctionnaires congolais, où qu'ils se trouvent affectés sur le territoire national, à commencer le service à partir de 8 heures pour le terminer à 15 heures du lundi au vendredi, à compter de ce lundi 23 novembre 2026, exception faite des fonctionnaires soumis à des horaires de travail spécifiques, en raison de la nature des activités de leur administration publique », a-t-il déclaré.

Pour veiller à l'application effective de ces dispositions, le ministre d'État a annoncé l'organisation de contrôles inopinés dans les différentes administrations, aussi bien de jour que de nuit. Ces descentes de terrain devraient permettre de vérifier la présence effective des agents et le respect des horaires réglementaires.

Une mesure sociale en faveur des femmes allaitantes

Au-delà de la réorganisation du temps de travail, le nouveau décret comporte également une disposition à caractère social en faveur du personnel administratif féminin. Il accorde aux fonctionnaires allaitantes une heure d'allaitement par journée de travail, non comprise dans la durée de la pause journalière. Cet avantage est prévu pour une période de quinze mois à compter de la date d'expiration du congé de maternité.

Les autres dispositions du décret sont consultables dans le Journal officiel. La séance de vulgarisation s'est achevée par la remise de copies du texte réglementaire aux représentants de plusieurs administrations publiques et organisations de la société civile, afin de favoriser une meilleure appropriation de ses dispositions. Avec cette réforme, le gouvernement affiche sa volonté de promouvoir une administration publique plus disciplinée, plus rigoureuse et davantage tournée vers l'efficacité du service public.