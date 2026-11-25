Afin de poser les jalons d'une mise en oeuvre concertée et efficace des recommandations issues du quatrième cycle de l'Examen périodique universel (EPU) de la République du Congo, une concertation multipartite s'est ouverte le 24 novembre, à Brazzaville.

Organisée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, avec le financement de l'Union européenne (UE) et l'appui technique du bureau régional du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, la rencontre réunit l'ensemble des acteurs clés.

Il s'agit, entres autres, des représentants des départements ministériels, de la Commission nationale des droits de l'homme, du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales (ONG), des agences du Système des Nations unies ainsi que des membres de la coalition nationale EPU.

En 2024, à l'issue de son passage devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, la République du Congo a accepté 232 des 244 recommandations formulées par ses pairs. Cette concertation nationale s'inscrit en prélude au lancement officiel du projet « Appui aux organisations de la société civile du Congo pour la vulgarisation et la mise en oeuvre des recommandations du quatrième cycle de l'EPU ».

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Un cadre de dialogue pour une feuille de route commune

L'objectif est double : clarifier les rôles et responsabilités de chaque partie prenante tout en dotant les acteurs d'une feuille de route concertée. À travers des travaux thématiques axés sur la gouvernance, l'Etat de droit, la participation citoyenne et le suivi-évaluation, les participants s'attellent à renforcer les synergies entre les institutions publiques et la société civile, structurée depuis avril dernier autour de la Coalition EPU Congo.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les représentants des institutions nationales et internationales ont salué cette dynamique de collaboration. En lançant officiellement les travaux, le directeur général des droits humains, Cyr Maixent Tiba, a réaffirmé l'entière disponibilité des autorités congolaises à collaborer étroitement avec l'ensemble des parties prenantes pour poursuivre la promotion et la protection des droits humains sur le territoire national.

Le coordonnateur résident du Système des Nations unies en République du Congo, Abdourahamane Diallo, a détaillé les ambitions du projet et renouvelé le soutien de l'Organisation des Nations unies (ONU). « Cet engagement s'articule sur notre nouveau cadre de coopération 2027-2031, qui est en cours de finalisation et qui accompagne le prochain programme national de développement. Nos cadres de partenariat visent, entre autres, à promouvoir la gouvernance inclusive et à renforcer l'efficacité des institutions publiques », a-t-il souligné.

Représentant le bailleur du projet, l'ambassadrice de l'Union européenne en République du Congo, Anne Marchal, a formulé le voeu que ces échanges se déroulent dans des conditions optimales afin de garantir des résultats concrets et probants sur le terrain au bénéfice de la population.

S'exprimant au nom du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, Marianne Nzila s'est félicitée de la tenue de cette rencontre qui consolide le partenariat tripartite entre l'État, les Nations unies et le monde associatif. Face aux enjeux internationaux, elle a assuré que le secrétariat permanent restera pleinement mobilisé aux côtés des autorités congolaises pour accompagner l'application des conventions et traités internationaux ratifiés par le pays.

Notons que l'EPU est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme de l'ONU permettant d'examiner périodiquement le bilan des 193 États membres en matière de droits humains. La mise en oeuvre des recommandations qui en découlent repose sur l'action conjointe des gouvernements, des institutions nationales, de la société civile et des partenaires techniques et financiers.

Basé à Yaoundé, le Bureau régional du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme pour l'Afrique centrale et de l'Ouest accompagne les États et la société civile dans la promotion des droits humains et le suivi des recommandations des mécanismes internationaux.