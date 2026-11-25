À l'occasion de la 35e édition de la Journée mondiale du diabète, célébrée en différé le 19 novembre à Brazzaville, le ministère de la Santé et de la Population, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a lancé un appel à la sensibilisation et à la prévention de cette maladie chronique. L'accent a notamment été mis sur le dépistage précoce et l'adoption de comportements favorables à la santé.

Célébrée chaque 14 novembre depuis 1991, la Journée mondiale du diabète constitue une occasion de sensibiliser la population aux enjeux liés à cette maladie, à ses conséquences sur la santé ainsi qu'aux moyens de prévention et de prise en charge.

Placée sur le thème « Agir tôt contre le diabète », la 35e édition met en lumière l'importance du dépistage précoce et de la prévention des complications. Elle entend également contribuer à réduire les souffrances des personnes atteintes et à préserver des vies grâce à une meilleure prise en charge.

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Prenant la parole à cette occasion, le représentant résident de l'OMS au Congo, le Dr Vincent Dossou Sodjinou, a alerté sur la progression du diabète dans la région africaine. Selon les données qu'il a présentées, plus de 24 millions d'adultes vivent actuellement avec cette maladie en Afrique. Un chiffre qui pourrait atteindre 54 millions à l'horizon 2045, puis 59,5 millions d'ici à 2050.

Face à cette évolution préoccupante, il a appelé la population à adopter des habitudes de vie plus saines, notamment à travers une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'activités physiques.

« Nous exhortons, en cette Journée mondiale du diabète célébrée en différé, les individus et les communautés à adopter des modes de vie sains, comprenant une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'activités physiques. Nous les encourageons également à créer des environnements favorables à la promotion de ces habitudes, tout en garantissant l'accès à des soins et à une éducation abordable sur le diabète », a déclaré le représentant de l'OMS.

De son côté, le ministre de la Santé et de la Population, Jean-Rosaire Ibara, a particulièrement insisté sur l'importance du dépistage précoce. Selon lui, cette démarche constitue un levier essentiel pour améliorer la prise en charge des patients, prévenir les complications et renforcer leur qualité de vie.

Au-delà des enjeux de prévention, les échanges du panel inaugural ont permis aussi de mettre en évidence plusieurs difficultés liées à la prise en charge du diabète au Congo. Parmi les préoccupations soulevées figure notamment le coût élevé des médicaments, qui constitue un obstacle à l'accès régulier aux traitements pour de nombreux patients.

À cet effet, les participants ont plaidé pour une révision des modalités de traitement et une meilleure vulgarisation de la loi autorisant la substitution des médicaments, afin de faciliter l'accès aux alternatives thérapeutiques et de réduire les dépenses supportées par les malades.

Pour rappel, le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, une hormone indispensable à la régulation du taux de glucose dans le sang, ou lorsque l'organisme utilise difficilement l'insuline qu'il produit. Sans dépistage ni prise en charge appropriée, cette maladie peut entraîner de graves complications.

La sensibilisation, le dépistage précoce, l'accès aux traitements et la promotion d'un mode de vie sain demeurent ainsi des leviers essentiels pour freiner sa progression et améliorer la qualité de vie des personnes touchées.