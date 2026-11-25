Des voix, des rythmes et des cultures qui s'entrecroisent. La cinquième édition de « Bolingo ya rumba » a été marquée par la participation de musiciens venus de France et d'Italie, mais aussi par la célébration du cinquième anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.

Tenue du 11 au 23 novembre à Brazzaville, la rencontre artistique a fait le pont entre apprentissage musical, immersion culturelle et partage sur scène. Cette aventure humaine et artistique a trouvé son aboutissement lors du concert de restitution, qui a réuni sur une même scène des musiciens européens et congolais.

Face au public brazzavillois,"Bolingo ya rumba" a illustré la capacité de transcender les frontières et de fédérer des artistes de différents horizons autour de la musique congolaise. Au-delà des ateliers artistiques, la délégation européenne a également sillonné la capitale à la découverte de ses sites touristiques. Le Musée-Galerie du Bassin du Congo a constitué le point d'orgue de ce parcours mémoriel.

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Les musiciens y ont découvert une exposition consacrée à la rumba congolaise qui rend, à travers des portraits photographiques, hommage aux grandes figures de la rumba. Cette immersion leur a permis de mieux appréhender les racines historiques et culturelles de cette musique.

Portée par l'agence Vikality, dirigée par Peggy Maha, en collaboration avec Djoson le Philosophe, président du groupe Super Nkolo Mboka, et le batteur français Adrien Garrido, « Bolingo ya rumba » fait le pari de valoriser les artistes congolais et de faire connaître le Congo à travers sa musique. « J'ai découvert des musiciens congolais d'une immense valeur, mais qui ne bénéficient pas toujours de la reconnaissance qu'ils méritent.

Notre ambition est de contribuer à leur valorisation et de leur permettre de mieux faire rayonner leur musique à travers le monde », a déclaré Adrien Garrido, l'initiateur de "Bolingo ya rumba".

Au-delà de la célébration, les initiateurs et participants de « Bolingo ya rumba » plaident pour un engagement accru en faveur de la culture. « L'artiste n'est pas uniquement là pour donner des concerts. Il peut aussi transmettre son savoir, encadrer les jeunes et intervenir dans le milieu scolaire », a poursuivi le batteur français. Soutien aux initiatives artistiques, valorisation des talents locaux, création de structures pédagogiques dédiées à la musique et investissements dans le secteur culturel sont autant de recommandations formulées.

Entre transmission, valorisation des artistes et coopération culturelle, « Bolingo ya rumba » entend inscrire cette passion dans la durée. L'enjeu est désormais de faire suivre la reconnaissance internationale de la rumba congolaise d'un engagement concret en faveur de ceux qui la font vivre et de ceux qui en assureront la relève.