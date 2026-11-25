La destitution de quatre membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale consacre l'émergence d'une nouvelle majorité à Tsimbazaza. Le rapport de force qui en découle dépasse le cadre parlementaire et redéfinit les rapports entre les acteurs politiques et institutionnels.

Une démonstration de force. Au-delà de la destitution de Siteny Randrianasoloniaiko de la présidence de l'Assemblée nationale et de trois autres membres du bureau permanent, le vote intervenu dans la nuit de lundi à mardi, à Tsimbazaza, matérialise une redistribution des cartes politiques. Il consacre la montée en puissance de la plateforme Vondrona ho an'ny Fihavaozan'i Madagasikara (VFM), qui revendique plus d'une centaine de députés dans ses rangs.

Avec 112 voix favorables à la destitution de Siteny Randrianasoloniaiko, 119 pour celle de Christian Afakandro, ancien vice-président pour la province de Mahajanga, 117 pour celles de Charles Issa Ibrahim, ancien vice-président pour la province d'Antsiranana, et de Charlot Mamihaja, ancien troisième questeur, le rapport de force au sein de la Chambre basse se précise. Dans chacun des cas, le seuil des 109 voix, correspondant à la majorité des deux tiers des parlementaires, a été franchi.

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Bien qu'elle ne soit pas un groupe parlementaire à part entière, la VFM s'affirme ainsi comme la principale force politique à Tsimbazaza depuis l'implosion du groupe parlementaire Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR), consécutive à la chute de l'administration Rajoelina. La plateforme fédère notamment d'anciens élus de l'IRMAR et des députés indépendants ayant, pour une grande partie d'entre eux, soutenu l'ancien locataire d'Iavoloha.

Les griefs formulés officiellement dans la résolution de destitution portent essentiellement sur des irrégularités présumées dans la conduite des affaires parlementaires. En toile de fond se dessinent des divergences entre les différentes composantes politiques ayant adhéré à la Refondation. La participation ou non à la lutte politique menée parallèlement aux manifestations de septembre et octobre 2025 constitue également une ligne de démarcation ayant créé une certaine rivalité entre les protagonistes.

Indépendamment des motivations de ses initiateurs, la destitution des quatre figures du courant pro-Siteny traduit la capacité de la VFM à mobiliser une majorité qualifiée au sein de l'institution de Tsimbazaza. Dans sa plaidoirie, avant sa destitution, le député Mamihaja a évoqué le fait que la démarche était surtout « une initiative politique », en pointant du doigt la VFM. Le député Antoine Rajerison, du groupe parlementaire FIVOY, estime qu'« il s'agit d'une logique politique que les députés de la VFM prennent les rênes de l'Assemblée nationale. »

Cohabitation politique

L'élection du nouveau président et des autres membres du bureau permanent de l'institution de Tsimbazaza est prévue ce jour, en fin d'après-midi. Jusqu'ici, les informations concernant les prétendants au perchoir sont confuses. Toutefois, il semble qu'il faudra obtenir l'onction des députés de la VFM. La portée politique de cette démonstration de force dépasse, du reste, les murs de Tsimbazaza. La plateforme affirme également disposer de plusieurs maires dans ses rangs. Ce qui lui donnerait des relais politiques à l'échelle territoriale.

Cette nouvelle configuration de l'échiquier politique a également une incidence sur les rapports entre l'Exécutif et le Législatif. La décision de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), du 14 octobre 2025, qui a donné une assise constitutionnelle au pouvoir de la Refondation, a maintenu les institutions dans l'exercice de leurs attributions. Le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, et le gouvernement devront alors composer avec cette nouvelle majorité parlementaire qui s'affirme désormais, aussi bien pour la mise en oeuvre du processus législatif que pour le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques.

Il existe également un rapport de pouvoir entre les deux institutions. En vertu de l'article 54 de la Constitution, la désignation du Premier ministre découle d'une proposition de l'entité politique majoritaire à l'Assemblée nationale. La Chambre basse peut également enclencher une procédure d'empêchement du chef de l'État, suivant les conditions constitutionnelles requises. Les députés disposent aussi de la prérogative de censurer le gouvernement, tandis que le locataire d'Iavoloha détient le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale.

Conformément à l'article 53 de la Loi fondamentale, pendant la période de la constatation de vacance du poste de président de la République, jusqu'à l'investiture du nouveau président, les articles qui prévoient la dissolution de l'Assemblée nationale et la motion de censure, entre autres, ne peuvent pas être appliqués. Cependant, cette disposition ne parle pas des articles concernant l'empêchement du chef de l'État. À moins d'un bras de fer institutionnel dont la HCC sera l'arbitre, ou d'une rupture avec le cadre constitutionnel en vigueur, une forme de cohabitation politique avec la VFM s'impose ainsi au pouvoir de la Refondation.

Dans la perspective des prochaines échéances électorales, cette configuration revêt également une autre dimension. La plateforme VFM veut se positionner comme une éventuelle force d'appui électoral au colonel Randrianirina, dans l'hypothèse d'une candidature de ce dernier à la présidentielle. Les recompositions politiques qui ont jalonné les mandats présidentiels successifs remettent néanmoins en question la pérennité des alliances conjoncturelles.