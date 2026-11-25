Le forum Women in Business (WIB) signe son retour à Antananarivo. Sa quatrième édition se tiendra le 26 novembre 2026 au Novotel Convention Alarobia.

Organisé conjointement par Femmes Entrepreneures d'Analamanga (FEA) et le Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM), l'événement rassemblera 200 dirigeantes autour du thème « Upgrade Together ». Il cible les entrepreneures désireuses de faire grandir leurs activités et de saisir de nouvelles opportunités.

« Bien plus qu'un rassemblement, le WIB est un espace pour valoriser notre savoir-faire, connecter les ambitions, ouvrir de nouveaux marchés et affirmer le poids économique grandissant des entreprises portées par des femmes, à Madagascar comme sur tout le continent », déclare Fanja Razakaboana, présidente nationale du GFEM.

Les participantes pourront rencontrer des acheteurs, des banques, des institutions d'appui, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts et des mentors. Les décideurs y partageront leurs bonnes pratiques.

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Le 25 novembre, de 12 h à 14h 30, le WIB ira aussi à la rencontre des étudiantes et des jeunes porteuses de projet à l'université d'Antananarivo, à Ankatso.

Profils solides

Des cheffes d'entreprise viendront témoigner de leurs parcours, en évoquant aussi bien leurs réussites que leurs échecs et les moyens qu'elles ont trouvés pour rebondir.

Le forum profite à tout l'écosystème : les banques y repèrent des profils solides, les grands groupes, des fournisseurs fiables, et les investisseurs, des projets prometteurs. « Nous réunissons des entreprises à différents stades de développement, des plus jeunes aux plus établies. L'enjeu est de faire de cette diversité un écosystème où chacune peut tirer l'autre vers le haut », souligne Tantely Rakotomalala, présidente régionale de la FEA.