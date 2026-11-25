Le procès de l'anniversaire noir survenu à Imerinkasinina est entré dans sa cinquième journée, hier. Une large part de l'audience a été consacrée aux médecins ayant pris en charge les victimes à l'hôpital Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona (HJRA).

Pendant plusieurs heures, les professeurs et praticiens de cet établissement hospitalier ont été appelés à répondre aux questions de la cour et à apporter des éclaircissements sur différents aspects du dossier. Aucun d'eux ne s'est toutefois déplacé physiquement dans la salle d'audience : les auditions se sont déroulées par visioconférence, permettant aux juges et aux avocats de les interroger à tour de rôle.

Cette audition à distance a été organisée à la demande des avocats de la partie civile. L'absence des médecins au palais de justice d'Anosy s'explique par leurs obligations professionnelles au sein de l'hôpital. Au total, neuf praticiens ont été entendus par ce biais, dont cinq se sont succédé à la barre virtuelle pour répondre aux sollicitations des parties.

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Le professeur Andriambelo Tovohery Rajaonera, chef du service de réanimation chirurgicale du HJRA, a ouvert la série d'interventions, suivi du docteur Andriatiaray Rija Niaina Ramarolahy, chef du service de réanimation médicale du même centre hospitalier.

Hypothèses médicales et cas Fenohasina

Les débats ont porté principalement sur les soins prodigués aux victimes de cette affaire et sur les conditions de leur prise en charge. Les médecins ont notamment été interrogés sur les pathologies présentées par les patients. À ce sujet, ils ont exposé deux hypothèses diagnostiques, étayées par plusieurs explications médicales et scientifiques.

Les constats relevés lors des examens pratiqués dans le cadre de cette affaire d'empoisonnement ont également alimenté les échanges. Une interrogation a particulièrement retenu l'attention et est revenue à plusieurs reprises : « Fenohasina était-elle réellement malade ? » L'après-midi marqué par l'état de santé de Fenohasina Suspendue momentanément, l'audition des médecins du HJRA a repris dans l'après-midi, avec notamment le chef du service des urgences parmi les praticiens entendus. Le médecin ayant participé aux soins de Fenohasina a, pour sa part, confirmé que cette dernière était bien malade et avait fait l'objet d'une hospitalisation. La cicatrice laissée par l'incision pratiquée au niveau de sa gorge, lors d'une trachéotomie, a également suscité des discussions, son aspect ayant été jugé différent de celui observé habituellement chez d'autres patients ayant subi la même intervention.

Le propriétaire de l'espace à la barre

L'audition de Fenohasina, de sa mère et du propriétaire de la salle de réception située à Imerinkasinina a marqué la fin des débats lors de l'audience d'hier. Les échanges ont été particulièrement tendus, notamment pendant l'interrogatoire de la mère de Fenohasina. Cette dernière a également mis en cause le propriétaire des lieux, en raison de ses déclarations concernant les comportements observés dans la vidéo enregistrée. Celui-ci avait été convoqué pour apporter des explications et répondre aux questions de la cour. L'avocat de la mère de Fenohasina a, lui aussi, demandé des éclaircissements sur ce point. Le propriétaire de la salle a par ailleurs été invité à présenter des justificatifs relatifs aux informations personnelles de son épouse, afin de vérifier s'il s'agissait bien de la femme apparaissant sur les images.

La confrontation avec le propriétaire de la salle où s'est déroulée la fête a ainsi mis un terme à l'audience d'hier. La sixième journée du procès de cette affaire d'anniversaire noir se poursuivra demain.