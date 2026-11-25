Près de 180 photographies retracent cinquante ans de création dans « Aina Pierrot Men », une monographie trilingue consacrée au célèbre photographe.

Cinquante ans de regard sur Madagascar, ses habitants et ses paysages prennent vie dans une nouvelle monographie. Hakanto Édition publiera ce samedi « Aina Pierrot Men », un ouvrage de près de 180 photographies qui rend hommage à l'oeuvre et au parcours de cette figure majeure de la photographie malgache. En parallèle de la rétrospective « Fofon'aina » présentée à Hakanto Contemporary, cette publication propose une autre immersion dans l'univers de l'artiste, entre mémoire, sensibilité et démarche créative.

Il s'agit du premier ouvrage de cette envergure consacré à Pierrot Men par une institution malgache. La monographie réunit des photographies marquantes issues de cinq décennies de création, enrichies par des textes signés Hasnaine Yavarhoussen, président cofondateur de Hakanto Contemporary. La direction éditoriale a été confiée à Joël Andrianomearisoa, président cofondateur et directeur artistique, ainsi qu'à Rina Ralay-Ranaivo, commissaire d'exposition. Disponible en malgache, en français et en anglais, le livre traduit l'attachement du photographe à son pays tout en donnant une portée internationale à son oeuvre.

De la peinture à la photographie

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Paysages, scènes de vie quotidienne, émotions, événements et portraits nourrissent les compositions de Pierrot Men, particulièrement reconnu pour son travail en noir et blanc.

« Le livre explore un univers où la force plastique des compositions rencontre une sensibilité profondément humaine », souligne Hakanto Édition, qui met également en avant la diversité des sujets et la cohérence de son regard développé depuis plus d'un demi-siècle.

Né à Midongy-Atsimo et installé à Fianarantsoa, Pierrot Men développe son intérêt pour l'art dès son adolescence. Autodidacte, il commence par la peinture avant de se tourner vers la photographie, initialement utilisée pour réaliser ses dessins à partir de planches-contacts. « J'ai d'abord peint. Pour peindre, j'avais besoin d'un appareil photo afin de réaliser mes dessins à partir des planches-contacts. C'est ainsi que sont nées mes premières images », raconte-t-il.

Une remarque d'une amie marque un tournant décisif dans son parcours.

« Elle m'a dit : "Pourquoi continues-tu à peindre alors que tes photographies valent bien plus que tes tableaux ?" J'ai alors repris mon appareil photo avec un regard de photographe et non plus de peintre. Depuis ce jour, je ne suis jamais revenu à la peinture. Une rencontre peut faire choisir une autre voie », confie l'artiste.

Malgré les difficultés de ses débuts, il persévère dans sa passion. « Ce n'était pas facile de vivre de la photo, mais quand on aime ce métier, on continue », affirme-t-il. Il évoque également les évolutions techniques qui ont transformé sa pratique : « La technologie a énormément évolué. Aujourd'hui, le numérique facilite la prise de vue, mais, comme avec l'argentique autrefois, les images demandent toujours un véritable travail de traitement. »