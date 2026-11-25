La préservation des forêts ne concerne pas uniquement la biodiversité. Elle représente également un enjeu économique pour les populations qui dépendent directement des ressources naturelles.

À Madagascar, la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM) renforce ses moyens de surveillance avec un nouvel outil numérique. Son « Control Room », ce dispositif, officiellement inauguré le 23 novembre 2026 à son siège à Ankadivato, vise à détecter plus rapidement les menaces environnementales et à améliorer l'orientation des financements consacrés à la conservation.

Le fonctionnement de cette plateforme repose sur le croisement de trois grandes catégories de données. La première concerne la surveillance satellitaire quotidienne, qui permet de détecter les alertes liées aux incendies et à la déforestation, puis de les hiérarchiser en fonction de leur gravité écologique. La deuxième porte sur les pressions humaines exercées sur les écosystèmes, telles que les défrichements, les coupes illicites, la production de charbon de bois et l'orpaillage. La troisième prend en compte les actions de conservation entreprises par les gestionnaires, notamment les patrouilles enregistrées à l'aide de l'outil de suivi spatial « Smart », ainsi que les financements mobilisés pour ces interventions.

À ce jour, le système assure une veille sur 118 aires protégées terrestres. Les informations collectées servent également à évaluer les résultats des actions de conservation menées dans les 75 sites bénéficiant du soutien de la Fondation. En cas de confirmation d'une alerte critique dans une zone de noyau dur, les gestionnaires concernés reçoivent, dans un délai de 24 heures, des cartes et des coordonnées géographiques précises afin de faciliter leur intervention. Cette réactivité permet de mieux contenir les incendies et de limiter l'avancée de la déforestation, dont les effets peuvent être particulièrement difficiles à inverser.

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Control Room

Au-delà de la protection des espèces végétales et animales, la préservation des forêts contribue directement à l'économie quotidienne des communautés. Les écosystèmes forestiers jouent un rôle dans la régulation des ressources en eau, la protection des sols et le maintien des activités agricoles. Leur dégradation peut entraîner une diminution de la disponibilité en eau, fragiliser les récoltes et accentuer la vulnérabilité des ménages ruraux. Protéger ces écosystèmes revient donc également à préserver les ressources indispensables aux activités économiques et aux revenus des communautés locales.

Mis en place avec l'appui de Conservation Allies et de Madagascar National Parks, le « Control Room » ne remplace pas les gestionnaires sur le terrain. Il leur fournit des informations supplémentaires pour mieux cibler les interventions. Le croisement des données sur les menaces, les actions menées et les financements permet également d'apprécier les résultats obtenus et d'identifier les zones nécessitant davantage de moyens.

À travers cet outil, la Fondation entend améliorer l'efficacité des ressources consacrées à la conservation. À l'horizon 2035, elle ambitionne de contribuer au financement durable d'un réseau d'aires protégées représentatif de la biodiversité malgache. L'enjeu dépasse donc la surveillance environnementale : il s'agit aussi de préserver le capital naturel du pays, indispensable à la production agricole, à l'accès à l'eau et aux conditions de vie des communautés.