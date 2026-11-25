Les initiatives en faveur de l'emploi des jeunes se multiplient à Mahajanga. La première édition du salon de l'emploi « Job Fair 2026 » s'est tenue au collège Saint-Gabriel de Mahajanga, du vendredi 20 au dimanche 22 novembre dernier. Consacré à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat, cet événement visait particulièrement les jeunes en quête d'opportunités professionnelles.

À travers cette initiative, les organisateurs entendaient faire du « Job Fair 2026 » une véritable plateforme d'échanges entre les demandeurs d'emploi, les entreprises et les différents acteurs du monde professionnel. L'objectif était notamment de rapprocher les entreprises des candidats à l'emploi et de proposer des solutions concrètes aux difficultés que rencontrent les jeunes pour accéder au marché du travail.

Cette première édition a été organisée conjointement par la région Boeny, le ministère du Travail et de l'Emploi, représenté par sa direction régionale à Boeny, le Groupement des entreprises privées de Mahajanga (GEPAM) et le Rotary Club Mahajanga.

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Durant les trois jours du salon, les visiteurs ont pu consulter différentes offres d'emploi, s'informer sur les possibilités de formation académique et professionnelle, mais aussi prendre part à des séances pratiques et à des ateliers dédiés à la rédaction de CV et aux techniques de recherche d'emploi. Plusieurs entreprises présentes ont également offert des possibilités de recrutement direct, notamment pour des emplois et des stages.