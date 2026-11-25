Ericsson et Yas Madagascar, filiale du groupe Yas, ont lancé le 18 novembre, à l'université d'Antsiranana, le programme Ericsson Educate 21st Century Technologies. Destinée aux étudiants, cette initiative vise à renforcer leurs compétences numériques et à les préparer à l'évolution des besoins des entreprises.

Le programme couvre plusieurs domaines, dont la 5G, l'intelligence artificielle, l'internet des objets, la science des données, l'automatisation et la cybersécurité. Dans un premier temps, il s'adresse aux étudiants en informatique et en télécommunications ainsi qu'à ceux des filières polytechniques de l'université d'Antsiranana.

Accessible sur téléphone mobile, la plateforme interactive permet aux étudiants de progresser à leur rythme grâce à des exercices pratiques et à des simulations de situations réelles. Les formations s'appuieront sur les laboratoires informatiques des campus universitaires soutenus par Yas. Le dispositif devrait être étendu à d'autres universités du pays d'ici à 2028.

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À mesure que les entreprises numérisent leurs activités, les compétences en informatique, en analyse de données et en cybersécurité peuvent élargir les débouchés des futurs diplômés dans des secteurs comme les télécommunications, les services, la finance et l'industrie. Elles peuvent aussi aider les étudiants à créer leur entreprise ou à concevoir des services adaptés aux besoins locaux.

Cette collaboration s'inscrit dans le Plan stratégique du numérique (PSN) 2023-2028 de Madagascar. Elle complète les efforts d'amélioration des infrastructures et de la connectivité en formant des étudiants capables d'exploiter ces technologies.