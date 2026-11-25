Et de trois. Les boulistes malgaches ont remporté le titre mondial pour la troisième fois après avoir raté d'un cheveu celui de 2024. Cela devient donc presque une routine. Madagascar fait toujours figure de favori bon an mal an. On croyait que Zigle et ses copains étaient les plus forts et que s'ils n'étaient pas champions, on ne le serait jamais plus.

Mais avant Zigle, il y avait déjà la bande à Rackle et on en passe et des meilleurs. Depuis la première participation malgache au Mondial en 1982, les joueurs malgaches ont toujours bien figuré mais il a fallu attendre 1999 pour voir le premier titre tombé dans leur escarcelle. Puis, Madagascar a remporté une nouvelle fois le titre mondial en 2016 en dominant le Bénin en finale au Palais des sports. On a donc dû patienter dix ans pour voir les Malgaches monter de nouveau sur la plus haute marche du podium. Entretemps, des places de finalistes sont venues agrémenter le parcours des joueurs malgaches. Et à chaque édition, les boulistes malgaches constituent un véritable épouvantail craint par les autres participants. Les duels entre Malgaches et Français, comme ce fut encore le cas, sont devenus cultes.

Des observateurs estiment que si les Malgaches présentaient huit équipes, elles pourraient occuper les huit premières places. C'est dire.

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Le talent des joueurs malgaches est exceptionnel de même que leur adresse. Hier, ils ont plié le match très vite ne donnant aucune place au suspense.

Hélas, malgré un palmarès sans égal, la pétanque ne fait pas partie des disciplines privilégiées des dirigeants. À preuve, à chaque édition, la fédération et les joueurs doivent remuer ciel et terre pour trouver de quoi financer le déplacement. Une véritable épreuve de nerf jusqu'au jour de départ. En 2024, malgré un titre mondial de tir de précision et un titre de vice-champion du monde, l'équipe a dû demander la charité de la diaspora pour se faire un peu d'argent de poche.

Des performances qui ont permis heureusement à la plupart des mondialistes de trouver des clubs en France. Ils peuvent vivre de leur talent et de leur passion. Pour le moment, ils n'ont pas pris la nationalité française, contrairement à d'autres sportifs, pour pouvoir intégrer l'équipe de France et avoir une meilleure carrière et un avenir rassurant. On ne peut pas leur en vouloir dans la mesure où être sportif ne fait pas vivre son homme à Madagascar ni pendant ni après sa carrière. Pire, la plupart des anciennes gloires meurent dans un grand dénuement.