L'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement et la gouvernance du système éducatif ont rythmé les échanges de la concertation régionale organisée vendredi par la direction régionale de l'Éducation nationale du Boeny. La rencontre s'est tenue à la maison de la culture et de la communication Akory Aly, à Mangarivotra.

Répartis en trois groupes, les participants ont formulé des propositions pour favoriser la scolarisation et prévenir le décrochage scolaire. Les échanges ont aussi porté sur les équipements des établissements, la formation des enseignants et l'amélioration des méthodes pédagogiques. En matière de gouvernance, les discussions ont porté sur la transparence, l'efficacité de la gestion et la proximité avec les acteurs de terrain.

La concertation a réuni des chefs d'établissements publics et privés de Mahajanga, des représentants de la direction régionale et des circonscriptions scolaires (Cisco), ainsi que des conseillers pédagogiques, des enseignants, des élèves et des représentants des secteurs privé et associatif.

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La directrice régionale de l'Éducation nationale du Boeny, Balancia Angelette Rakotondrazandry, a salué la participation des établissements publics et privés. Elle a indiqué que les participants avaient exposé les difficultés rencontrées et proposé des solutions. Leurs recommandations ont été retenues pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans la région.

À l'ouverture de la rencontre, le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, a souligné que la reconstruction du système éducatif devait s'appuyer sur les acteurs de terrain. « On ne peut construire sur des fondations fragiles. Le renforcement des bases et des compétences à la base est essentiel à la réussite à long terme », a-t-il déclaré.

Les conclusions de la concertation seront transmises au ministère de l'Éducation nationale et aux autorités compétentes en vue de leur mise en oeuvre.