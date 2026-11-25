Remblayer un terrain privé est possible, à condition de respecter les règles en vigueur.

Le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, le général Lylyson René de Roland, l'a rappelé ce mardi 24 novembre à l'Espace Rose, By-pass, lors de l'ouverture d'un atelier de trois jours réunissant les chefs des services centraux et régionaux de son département.

Même titré et borné, un terrain ne peut être aménagé sans respecter certaines démarches. Pour remblayer sa parcelle, le propriétaire doit déposer une demande auprès de la commune, puis saisir l'APIPA si le terrain relève de sa zone de compétence, avant que le dossier ne soit transmis au ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers. Les travaux ne peuvent débuter qu'une fois les avis favorables recueillis et l'autorisation délivrée, sous réserve de ne pas nuire au voisinage ni créer de risque d'inondation.

Cette procédure permet d'évaluer la faisabilité du projet et les spécificités du terrain. Toutes les parcelles ne sont pas éligibles au remblaiement, en particulier les zones inondables et les secteurs déclarés inconstructibles. La détention d'un titre foncier ne suffit donc pas pour y entreprendre des travaux: l'emplacement du bien et l'impact de l'intervention sont systématiquement examinés au cas par cas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Respect des normes

Le ministre a précisé que le remblaiement ne constitue pas, en soi, une infraction. Un particulier peut y procéder lorsque les conditions légales sont réunies, l'enjeu tenant au respect des procédures et aux répercussions sur les terrains voisins. Rehausser un terrain ne doit ni entraver l'écoulement des eaux ni accroître les risques pour les riverains. En cas de manquement, les autorités agissent.

Le ministère a déjà ordonné l'arrêt de certains chantiers et engagé des opérations de remise en état, en lien avec la Police de l'Aménagement. Il a par ailleurs invité les citoyens à signaler toute situation suspecte afin d'alerter rapidement les services compétents. Ces précisions ont été données à l'occasion de l'atelier de trois jours destiné aux cadres centraux et régionaux, une rencontre centrée notamment sur la responsabilité des chefs de service et l'amélioration de l'accès aux documents fonciers. Entre le droit de disposer de son bien et l'impératif de respecter les normes d'aménagement, la procédure administrative demeure incontournable.

Un propriétaire peut envisager de remblayer son terrain dès lors qu'il suit le circuit prévu, obtient les autorisations nécessaires et tient compte des contraintes liées à la nature et à la localisation de la parcelle.