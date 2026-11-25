La préservation des mangroves et des ressources marines passe par l'implication des populations riveraines. Le projet régional « Résilience des populations et des écosystèmes côtiers du Sud-ouest de l'océan Indien » (RECOS), mis en oeuvre par la Commission de l'océan Indien (COI), accompagne quatre pays de la région, dont Madagascar, dans le renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes côtiers. Les communautés de ces zones côtières sont les premiers acteurs et les premiers bénéficiaires des projets soutenus par la COI, l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), à hauteur de 10 millions d'euros.

Solutions douces

« (...) La résilience concerne la restauration d'écosystèmes côtiers, mais aussi la gouvernance, la connaissance scientifique, l'engagement communautaire, la sécurité climatique, entre autres. (...) Les résultats concernent la gouvernance locale et la science pour mieux prévenir et intégrer les risques dans la prise de décision, l'autonomisation économique et l'inclusion sociale des communautés et, bien sûr, des solutions douces ou basées sur la nature pour restaurer des écosystèmes qui rendent des services essentiels aux populations côtières », déclare le Dr Ibrahim Norbert Richard, secrétaire général de la Commission de l'océan Indien (COI), dans un communiqué publié en marge de l'atelier de restitution et de capitalisation des projets de Wildlife Conservation Society (WCS), soutenus par le projet RECOS de la COI. L'atelier s'est tenu hier au siège de l'organisation, à Nanisana.

Sur le terrain, les résultats du programme se traduisent par l'amélioration du niveau de vie de la population, des femmes qui sont investies dans des groupes d'épargne et qui se lancent dans des activités génératrices de revenus, selon le WCS. Plusieurs hectares de mangroves sont, par ailleurs, restaurés.

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