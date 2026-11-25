La dixième édition du Championnat de Madagascar de golf se tiendra les 11, 12 et 13 décembre au Golf du Rova, à Andakana. Les tenants du titre, Ony Marchand chez les dames et Johary Raveloarison chez les professionnels, tenteront de conserver leur couronne face à une concurrence appelée à se renforcer.

La Fédération Malagasy de Golf (FMGolf) a officiellement donné le coup d'envoi de cette dixième édition, le 23 novembre, au Galaxy Golf Andraharo. Un rendez-vous qui marque une étape symbolique pour la discipline et confirme la volonté de ses dirigeants de lui donner davantage de visibilité sur la scène sportive nationale.

Pendant trois jours, le parcours du Golf du Rova accueillera des participants issus de différents clubs du pays, tous en quête des titres nationaux. La compétition réunira plusieurs catégories, notamment les professionnels, les juniors, les séries dames et hommes ainsi que les seniors. L'enjeu sera notamment de détrôner les champions de la précédente édition et de confirmer les performances réalisées en 2025.

Levier de développement

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Chez les professionnels, Johary Raveloarison et Ony Marchand partiront favoris et seront très attendus pour défendre leurs couronnes face à des adversaires très déterminés. L'an dernier, les autres lauréats étaient Mattéo Rakotofiringa chez les hommes, Théo Rakotofiringa chez les juniors garçons, LouAnne Pless chez les juniors filles, Monique Noyon chez les seniors dames et Luc Ratsimbazafy chez les seniors hommes. Ces derniers n'auront pas la tâche facile.

Pour le président de la FMGolf, Johary Raveloarison, ce championnat dépasse le cadre de la compétition et constitue un rendez-vous essentiel pour l'avenir de la discipline.

« Ce Championnat nous permet de mettre en lumière nos talents, d'encourager la performance et de rassembler la communauté du golf malagasy. Cette dixième édition est aussi une occasion de faire découvrir notre discipline à un public plus large et de partager les valeurs qui nous réunissent : le respect, la persévérance et le fair-play », souligne-t-il.

La Fédération prévoit également d'innover en accordant une place plus importante au numérique dans sa stratégie de communication. Un site internet dédié ainsi qu'une page Facebook officielle ont été mis en place pour faciliter l'accès à l'information des joueurs, des clubs et du grand public. Ouvertes depuis le 23 novembre, les inscriptions resteront possibles jusqu'au 7 décembre.

À travers cette dixième édition, la FMGolf ambitionne de franchir un nouveau cap dans le développement de la discipline. L'enjeu est d'élargir le nombre de pratiquants, de renforcer les liens entre les clubs et de promouvoir les talents malgaches.