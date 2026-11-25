À travers des portraits de jeunes filles confrontées aux unions précoces, la photographe Viviane Rakotoarivony met en lumière le décalage entre la loi et les réalités vécues à Madagascar. L'exposition sera présentée du 28 novembre au 10 décembre à Is'Art Galerie, au Tiers Lieu Mahatazana.Intitulée « Ajaja fa tsy valy » (« Enfants mais pas épouses »), l'exposition prend pour point de départ la persistance des unions précoces à Madagascar, où l'âge légal du mariage est fixé à 18 ans. Portée par le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) en collaboration avec la photographe, elle invite les décideurs à prendre des mesures législatives et budgétaires pour mieux protéger les filles.

Les portraits retracent les parcours de jeunes filles confrontées aux pressions sociales qui entourent ces unions et à leurs conséquences, notamment le décrochage scolaire et les grossesses précoces. L'exposition aborde aussi les possibilités d'action offertes par la loi. Elle rappelle que le consentement et la dignité des jeunes filles doivent être respectés.

L'exposition s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme, qui s'achèvent le 10 décembre. Elle se tient à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le mariage des enfants, en pleine période de travaux parlementaires et de débats budgétaires. Un espace sera aménagé pour permettre aux visiteurs de s'informer sur la révision de la loi et de formaliser leurs engagements par écrit. Les organisateurs évalueront la portée de l'initiative à partir du nombre de décideurs mobilisés, des engagements pris et de la couverture médiatique.

Un regard documentaire

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Photographe documentaire autodidacte installée à Antananarivo, Viviane Rakotoarivony découvre la photographie en 2003, après avoir pratiqué la peinture. Elle consacre son travail aux réalités sociales malgaches, notamment aux droits humains, aux questions de genre et aux conditions de vie des femmes et des enfants. Elle collabore avec Apprentis d'Auteuil, CBM et The END Fund.

En 2021, ses portraits d'habitants d'Antananarivo touchés par les conséquences économiques du confinement sont sélectionnés par le Fonds de dotation H.Y. et exposés pendant six mois à Hakanto Contemporary. En 2024, sa rencontre avec une adolescente devenue mère à Ambovombe donne naissance à « Children Raising Children » (CRC), un projet documentaire sur les maternités précoces qui débouche sur l'exposition « Zaza Mitaiza Zaza »

(« Des enfants qui élèvent des enfants »). Elle documente également le valifofo, ou valy troky, une forme d'union traditionnelle entre enfants de frères dans le sud de Madagascar. Ce travail interroge le poids des alliances familiales dans le consentement, la scolarité et la place des filles dans la société.