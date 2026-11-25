Après une victoire face aux Mauriciennes de l'Union sportive de Beau-Bassin-Rose-Hill (29-20), My-Sah HBC Itasy a concédé deux défaites au Championnat des clubs de l'océan Indien (CCCOI), à Maurice. Les championnes de Madagascar se sont inclinées face aux Mahoraises de l'ASC Tsingoni (24-34), puis aux Réunionnaises de l'ASCES (21-25).

Face à l'ASCES, les joueuses de My-Sah ont longtemps tenu tête à leurs adversaires. Elles ont notamment mené 5-3, 8-6 puis 9-7 au cours d'une première période disputée. Les Réunionnaises ont repris l'avantage juste avant la pause (11-10).

Au retour des vestiaires, l'ASCES a accéléré le jeu et creusé progressivement l'écart. Pénalisées par des pertes de balle répétées, les Malgaches se sont finalement inclinées de quatre buts.

Ce deuxième revers d'affilée, après celui concédé face à Tsingoni, complique le parcours de My-Sah dans la compétition. Les championnes de Madagascar avaient pourtant bien entamé le tournoi en battant le club hôte, l'Union sportive de Beau-Bassin-Rose-Hill (USBBRH), par 29 à 20, le 22 novembre.

Avec une victoire et deux défaites en trois matchs, les joueuses d'Itasy devront mieux gérer leurs possessions et limiter les erreurs techniques lors de leurs prochaines rencontres.