Lauréate de la bourse à la création 2026, la compagnie Ny Z'Art Iray présentera « Sariaka, au pays de presque-songe », un spectacle pluridisciplinaire le 2 décembre à l'IFM.

Le rêve, les émotions et l'imagination se rencontrent dans un univers poétique porté par les arts de la scène. La compagnie Ny Z'Art Iray convie petits et grands à découvrir « Sariaka, au pays de presque-songe », le mercredi 2 décembre à 15 heures, sur la scène de l'Institut français de Madagascar (IFM), à Analakely.

Issue du projet « Aponga et la toile des rêves », cette création raconte l'histoire de Sariaka, une petite fille qui, à travers un tambour rencontré dans ses rêves, apprend à transformer le silence et le bruit en une voix lumineuse. Cirque, magie, danse, percussions et peinture se conjuguent pour explorer l'expression des émotions.

8 millions d'ariary pour la création

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Originaire d'Antsirabe, la compagnie a été sélectionnée parmi 21 candidatures pour bénéficier de la bourse à la création « Les fabriques de l'imaginaire », d'une valeur de 8 millions d'ariary. Elle profite également d'un espace de travail, d'un logement et d'un accompagnement artistique, notamment assuré par Henri Randrianierenana. La résidence, du 3 novembre au 2 décembre, lui permet de concrétiser cette création.

À travers ses projets de création, de transmission et de médiation, Ny Z'Art Iray privilégie le croisement des disciplines artistiques et l'éducation des jeunes. Initiée par l'Alliance Française d'Antananarivo, avec l'appui de BRED et de YAS, en partenariat avec l'IFM, cette démarche entend encourager la création locale et favoriser l'accès du public au spectacle vivant.