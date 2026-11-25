Dakar — La compétitivité, la qualité des services, la célérité des opérations, la prévisibilité des procédures et la confiance des opérateurs économiques sont les critères avec lesquels le Sénégal veut s'ériger en référence en Afrique de l'Ouest, a-t-on appris, mardi, à Dakar, du Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Lo.

"La compétitivité d'un port se mesure surtout à la qualité de ses services, à la célérité de ses opérations, à la prévisibilité de ses procédures et à la confiance des opérateurs économiques", a dit M. Lo en guise de recommandation aux dirigeants des infrastructures portuaires sénégalaises.

Il présidait la cérémonie officielle d'un forum consacré à "l'efficacité" et à "l'intégrité" des ports au Sénégal, à l'initiative du Maritime Anti-Corruption Network (MACN), un réseau d'environ 220 entreprises engagées dans la promotion de l'intégrité et de la transparence du secteur maritime.

"La compétitivité d'un port ne se mesure pas uniquement à la profondeur de ses quais, à la capacité de ses terminaux ou au volume des marchandises qu'il peut accueillir", a soutenu Ahmadou Alhaminou Lo.

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Les performances d'un port dépendent certes de ses infrastructures, mais de ses procédures et des "comportements" de ses dirigeants et de son personnel également, a-t-il ajouté.

Positionner les ports du pays en hub régional

"Notre pays nourrit l'ambition légitime de consolider sa position de plateforme logistique et commerciale de référence en Afrique de l'Ouest", a dit M. Lo, signalant que cet objectif est poursuivi sur la base de "cinq exigences fondamentales".

La première est la célérité, qui permet de réduire les délais et de fluidifier les opérations portuaires au Sénégal.

L'efficacité et l'efficience constituent la deuxième "exigence", laquelle permet d'améliorer la coordination des administrations et des acteurs de la chaîne logistique, selon le Premier ministre.

"La troisième, c'est la transparence, qui implique des procédures accessibles, standardisées, prévisibles et équitables. Toute administration doit avoir des procédures écrites. C'est le minimum", a-t-il souligné.

D'après Ahmadou Alhaminou Lo, la sécurité et la sûreté sont les deux autres "exigences fondamentales" de l'administration portuaire sénégalaise.

La digitalisation des procédures est une dimension importante de la gestion des ports au Sénégal, a-t-il signalé. "Nous devons nous appuyer sur un levier incontournable, qui est l'alpha et l'oméga de tout cela : c'est la digitalisation intégrale des opérations portuaires et douanières."

Une visibilité réelle sur les formalités, les délais et les coûts

Le Sénégal a élaboré un programme d"'optimisation" logistique et de modernisation portuaire, a rappelé M. Lo, ajoutant que son objectif est de renforcer l'efficacité de la chaîne logistique et de positionner les ports du pays en hub régional, par la modernisation des infrastructures et le développement des zones intégrées, qui sont connectées aux principaux corridors commerciaux.

Le directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Doune Pathé Mbengue, soutient, à la suite du Premier ministre, que les investissements destinés aux ports ne suffisent pas pour les rendre efficaces et garantir leur "intégrité".

"Les performances attendues dépendront aussi de notre capacité collective à mieux organiser les opérations et à donner aux usagers une visibilité réelle sur les formalités, les délais et les coûts", a souligné M. Mbengue.

Il assure que le PAD est pleinement engagé dans cette "dynamique" et veut contribuer, avec l'ensemble de ses partenaires, aux "progrès attendus".

"Les résultats que nous devons rechercher sont simples : un port où chacun connaît les règles, où les interventions sont bien coordonnées, où les opérations se déroulent dans des conditions transparentes et prévisibles. C'est une exigence de notre compétitivité", a dit le directeur général du Port autonome de Dakar.