Dakar, 24 nov (APS) - Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô a reçu, mardi, Sheikh Shakhbout Bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis, en charge notamment des relations avec le continent africain, a appris l'APS de source officielle.

"Cette audience a été l'occasion de passer en revue les différents axes de la coopération entre les deux pays. Le Sénégal et les Émirats arabes unis entretiennent des relations privilégiées que les deux parties entendent consolider et approfondir", indiquent les services de la Primature dans une note transmise à l'APS.