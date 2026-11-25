Tambacounda — Le gouverneur de Tambacounda (est), a appelé mardi, les populations à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Bassirou Diomaye Faye, attendu à partir de jeudi dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, dans le cadre d'une tournée économique.

"Durant l'année 2026, ce sera la seconde visite que le président de la République réserve à la région de Tambacounda. J'ai parlé tout à l'heure du Plan Diomaye pour le Sénégal oriental (...) Autant d'indicateurs qui montrent [le grand intérêt] que le président de la République [porte] à la région de Tambacounda et à ses populations", a-t-il déclaré.

Le chef de l'exécutif régional s'exprimait lors d'un entretien avec l'APS en perspective de la tournée économique du président de la République dans la région de Tambacounda.

"Il revient maintenant à la population de se mobiliser pour lui réserver un accueil populaire et faire en sorte que la visite puisse être vraiment une réussite à tout point de vue. Nous attendons que les populations sortent massivement pour honorer le président de la République et sa délégation", a lancé le gouverneur de Tambacounda.

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Le président de la République Bassirou Diomaye Faye est attendu dans la région de Tambacounda le samedi 28 novembre vers 09h30 en provenance de Kédougou. Il sera accueilli à l'aérodrome de la ville par les autorités administratives et territoriales.