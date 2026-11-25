Dakar — L'international sénégalais Sadio Mané a exprimé mardi sa joie à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de rétablir le Sénégal dans son titre de champion d'Afrique 2025, à travers une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux.

Le Sénégal a été désigné vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), déjugeant ainsi le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAN) qui avait attribué le titre au Maroc.

Dans sa décision rendue publique sur son site officiel, le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision de la Confédération africaine de football par laquelle elle avait désigné le Maroc vainqueur sur tapis vert deux mois après la fin du tournoi.

L'attaquant des Lions, désigné meilleur joueur de cette CAN, a adressé ses remerciements au peuple sénégalais et à sa diaspora, pour leur soutien tout au long de la compétition et durant les moments difficiles ayant précédé la décision du TAS.

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"Votre confiance nous a donné de la force dans les moments les plus difficiles", a-t-il déclaré.

Sadio Mané a également salué l'engagement de ses coéquipiers, soulignant les "efforts et les sacrifices consentis collectivement pour décrocher cette deuxième étoile continentale".

Le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal (55 buts) aussi rendu hommage à l'encadrement technique et à l'ensemble des personnes ayant accompagné les Lions dans cette aventure.

Le joueur d'Al Nassr en Arabie Saoudite a aussi adressé un message de respect et d'encouragement au peuple marocain ainsi qu'aux joueurs des Lions de l'Atlas. Il a salué leur parcours et leur a souhaité le meilleur pour la suite.

"Le Sénégal et le Maroc sont deux peuples frères. Que la passion du football continue de nous rapprocher", a souligné l'ancien joueur de Liverpool (Angleterre).

"Cette victoire est aussi la vôtre", a-t-il conclu, à l'endroit des Sénégalais.