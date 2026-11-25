Dakar — La ministre en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a exprimé, mardi, sa "satisfaction totale" du travail abattu pour le bon déroulement de la 16ème Biennale d'Art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) 2026.

"C'est une satisfaction totale par rapport à cette Biennale. Les organisateurs ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Compte tenu aussi de la conjoncture, c'était dans des conditions très difficiles, mais je pense que les objectifs ont été atteints", a-t-elle déclaré.

Mame Coumba Diop s'exprimait au terme de sa visite à l'ancien Palais de Justice, où se déroule le volet international de Dak'Art (19 novembre au 19 décembre).

La République Démocratique du Congo est le pays invité d'honneur de cette 16ème Dak'Art, axée sur le thème, "(Anti) fragilité".

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"Quand nous entrons dans le pavillon du Sénégal, je me sens chez moi. La pirogue symbolise notre ethnie, les valeurs, dont nous sommes très fiers. On félicite les artistes qui sont à la base de ces réalisations. Nous les encourageons vivement et nous remercions toute l'équipe pour l'organisation", a-t-elle dit.

Elle a, par ailleurs, indiqué que le président de la République et le Premier ministre se sont félicités du bon déroulement de cette rencontre internationale, tout en relevant les appréciations positives exprimées à l'égard des réalisations enregistrées.

"Nous remercions aussi la RDC. La ministre de la Culture a représenté le chef de l'État congolais. Je pense qu'elle est également partie avec de très bons souvenirs. Et nous souhaitons que les relations entre nos deux pays soient affermies davantage à travers la culture", a-t-elle ajouté.