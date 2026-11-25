Des délégations américaines et africaines s'apprêtent à converger vers Maurice, alors que les promesses de partenariats se précisent. Mais derrière la diplomatie économique et les ambitions affichées, la question mérite d'être posée : sommes-nous réellement prêts à saisir cette occasion ? Les propos de nos interlocuteurs (de notre rubrique Special US-Africa Business Summit) éclairent les conditions de cette réussite, dont les trois derniers. Dans l'édition du jour, en pages 8-9, le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Aadil Ameer Meea, veut faire de ce rendez-vous un accélérateur d'investissements productifs, de transferts technologiques et d'intégration de nos entreprises aux chaînes de valeur internationales. Son avertissement aux entrepreneurs mérite d'être retenu : «Ne venez pas les mains vides. Venez avec des projets concrets, structurés et financièrement crédibles.» À charge que le gouvernement s'applique à lui-même cette exigence de préparation et de crédibilité.

Notre industrie ne peut rester le parent pauvre de cette stratégie. Sa contribution au PIB, tombée autour de 13 %, impose une véritable politique de reconquête. L'ambition ministérielle de la porter vers 18 à 20 % suppose davantage que des textes législatifs : elle exige productivité, automatisation, compétences et compétitivité.

Les PME, elles aussi, attendent des procédures simplifiées et un accès plus fluide au financement et aux marchés.

Pour sa part, Devesh Dukhira, CEO du Mauritius Sugar Syndicate, rappelle que les opportunités américaines ne relèvent pas de la théorie. Nos sucres spéciaux ont déjà conquis des marchés de niche outre-Atlantique. «Nous pourrions vendre davantage aux États-Unis», explique-t-il, alors que le quota mauricien d'environ 12 000 tonnes ne suffit plus à répondre à la demande. Voilà un exemple concret de ce que pourrait produire une diplomatie commerciale plus offensive.

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Gilbert Espitalier-Noël, Group CEO d'ER Group, pousse, lui, le raisonnement plus loin : «Maurice doit assumer pleinement sa vocation de centre de services pour l'Afrique subsaharienne.» Encore faut-il en réunir les conditions. La connectivité aérienne avec les États-Unis reste limitée, les délais administratifs pénalisent les investisseurs et la disponibilité des compétences devient une contrainte. Face au Kenya, au Rwanda ou à l'Afrique du Sud, notre stabilité et notre centre financier ne suffiront pas si nous ne savons pas exécuter plus rapidement.

C'est là que se situe le véritable défi. Il faut un cadre fiscal prévisible, des procédures administratives efficaces, une meilleure formation, une ouverture maîtrisée aux compétences étrangères et des infrastructures énergétiques et logistiques à la hauteur de nos ambitions. Il faut surtout un dispositif de suivi capable de transformer chaque manifestation d'intérêt en projet identifié, avec un interlocuteur, un calendrier et des objectifs mesurables.

Le sommet ne doit pas non plus profiter uniquement aux grands groupes. Les PME mauriciennes doivent pouvoir intégrer les chaînes d'approvisionnement, accéder aux financements et décrocher des contrats. C'est aussi ainsi que les investissements internationaux se traduiront en emplois qualifiés et en perspectives pour les jeunes.

Dans 12 mois, la visibilité internationale ne pèsera plus grand-chose si elle n'a pas produit de résultats. Combien de projets auront été financés ? Combien d'entreprises auront installé des fonctions régionales à Maurice ? Quels contrats nos opérateurs auront-ils remportés en Afrique et aux États-Unis ?

Le gouvernement, le secteur privé et les institutions devront répondre à ces questions. L'express et Business Magazine, en accompagnant ce sommet comme partenaires médias, entendent également maintenir cette exigence de transparence et de redevabilité. Accueillir le monde est une chose. Le convaincre de travailler avec nous en est une autre. Et démontrer que nous savons transformer cette confiance en prospérité durable sera le véritable examen de Maurice.

À la veille de l'ouverture du sommet et dans le contexte du renouvellement de l'AGOA jusqu'en 2028, l'affaire World Knits met en lumière une contradiction préoccupante. Maurice cherche à convaincre les investisseurs américains de sa fiabilité comme plateforme industrielle et commerciale, tandis que près de 450 familles se retrouvent dans l'incertitude après les difficultés d'une entreprise qui a longtemps contribué au rayonnement de son secteur textile.

Les témoignages des employés font état de salaires impayés, de contributions de pension qui n'auraient pas été reversées et de droits sociaux menacés. Ces allégations devront être vérifiées et les responsabilités établies. Mais elles soulèvent une question essentielle : quelle crédibilité peut avoir notre ambition économique si les travailleurs ne sont pas protégés lorsque les entreprises traversent des difficultés ?

L'AGOA offre une fenêtre d'opportunité, pas une garantie de prospérité. Sa prolongation jusqu'au 31 décembre 2028 donne un répit aux exportateurs, mais ne dispense pas Maurice de renforcer sa compétitivité, de diversifier ses marchés et de moderniser son industrie. L'accès préférentiel au marché américain ne suffit pas : il faut des entreprises solides, une gouvernance rigoureuse et un environnement social stable.

Le sommet de décembre sera une vitrine internationale. Mais les investisseurs ne jugent pas seulement un pays à ses avantages fiscaux, à ses infrastructures ou à sa stabilité politique. Ils regardent aussi la qualité de ses institutions, le respect des règles et la prévisibilité de son environnement des affaires.

Le gouvernement doit donc apporter des réponses concrètes aux salariés de World Knits et tirer les leçons de cette crise. La compétitivité ne doit pas se construire aux dépens du capital humain.

La crédibilité économique de Maurice ne se mesurera pas seulement dans les salons du sommet, mais aussi dans sa capacité à protéger ceux qui ont fait tourner ses usines.