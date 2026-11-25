L'exercice financier 2025-2026 a été particulièrement éprouvant pour le secteur privé. Les mesures d'austérité budgétaire appliquées dans le Budget national du 5 juin 2025 et le début du conflit armé au Moyen-Orient en février 2026 ont impacté significativement la productivité et la compétitivité des entreprises. Malgré ces freins à la croissance, les grosses pointures poursuivent leur ascension, que ce soit en termes de chiffres d'affaires ou de bénéfices.

Ces deux dernières années, la conjoncture a été loin d'être favorable. D'abord, au niveau de la politique publique, le gouvernement a, dans le sillage du rapport sur le State of the Economy, avec raison décidé d'enclencher un processus de consolidation budgétaire. Si cette stratégie était nécessaire du point de vue de l'assainissement des finances publiques, elle a toutefois grippé les leviers de l'offre et de la demande. Dans le même temps, la fiscalité des entreprises s'est alourdie, avec l'introduction de la Fair Share Contribution, de l'Additional Fair Share Contribution et de l'Alternative Minimum Tax. Dans la nouvelle configuration fiscale, les banques sont les corporations les plus pénalisées, étant assujetties à des taxes et autres prélèvements totalisant 35 %.

Malgré ces turbulences, les entreprises ont maintenu le cap de la croissance en bouclant avec succès le premier semestre de l'exercice fiscal 2025-2026. Mais ce n'était que partie remise. Fin février 2026, c'est le déclenchement de l'opération «Fureur épique» et du conflit armé entre les États-Unis et l'Iran. Bien vite, le détroit d'Ormuz par lequel transite environ 20 % du trafic mondial de produits pétroliers est devenu un outil de marchandage entre les parties belligérantes.

Bien évidemment, la guerre au Moyen-Orient a lourdement handicapé la performance des entreprises pour la période allant de fin février à fin juin. Valeur du jour, les secteurs les plus touchés sont : l'industrie manufacturière, l'agriculture et la construction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Véritable baromètre de l'économie mauricienne, le Top 100 Companies, publication de Business Publications Limited qui paraît cette semaine, trace l'évolution de la performance des grandes entreprises, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices ou d'actifs. Tout en célébrant le succès des entreprises locales, le classement 2026 permet de jauger efficacement leurs paramètres financiers et comptables. Bien entendu, ce classement doit être aussi analysé en prenant en considération l'ensemble des facteurs locaux et exogènes ayant eu un effet limitatif sur la performance financière des entreprises.

Le principal enseignement, c'est que les 100 plus grandes entreprises enregistrent un chiffre d'affaires de Rs 742,85 milliards contre Rs 687,45 milliards en 2025 et Rs 627,91 milliards en 2024. Cela équivaut à une croissance de 8,05 % d'un classement à l'autre et de 17,96 % sur deux ans. Des performances encourageantes au vu de la conjoncture ayant prévalu sur cette période.

Au niveau de la profitabilité, les données du Top 100 sont encourageantes. Ainsi, les 100 plus grosses entreprises enregistrent des profits cumulés de Rs 74,49 milliards en 2026 contre Rs 55,83 milliards dans le précédent classement, ce qui représente une hausse de 34,31 %. Il est à noter que dans le classement de 2025, l'on avait enregistré un recul de 7,9 % des profits des top 100. S'agissant de leurs actifs cumulés, ils s'élèvent à Rs 1 383 milliards (Rs 1,38 billion) contre Rs 1 212 milliards (Rs 1,21 billion) l'année dernière.

Au niveau du palmarès, c'est sans surprise qu'IBL rafle la première place avec un chiffre d'affaires de Rs 124,3 milliards contre Rs 120,8 milliards. Soit une progression de 2,81 %. Quant à ses profits avant impôts, ils augmentent de Rs 4,48 milliards à Rs 5,3 milliards. IBL continue à récolter les fruits de sa stratégie d'internationalisation «Beyond Borders», avec 51 % de ses revenus générés à l'international (contre seulement 12 % en 2016). À ce jour, le groupe est présent sur 22 marchés.

La deuxième place du classement est occupée par ER Group avec un chiffre d'affaires de Rs 46,34 milliards. Le trio de tête est complété par Airports Holdings Ltd (Rs 43,44 milliards). De la 4e à la 10e place, on retrouve CIEL (Rs 41,24 milliards), Eclosia (Rs 25 milliards), Leal Group (Rs 23,7 milliards), New Mauritius Hotels (Rs 18,91 milliards), Vivo Energy (Rs 17,84 milliards), Phoenix Beverages (Rs 16,89 milliards) et Gamma Group (Rs 15,20 milliards).

Le classement 2026 est également marqué par les performances remarquables de Charles River (Mauritius) Ltd (40e place), Groupe Roland Maurel (48e place), NeXTeracom Group (67e place) et Riumauricio (71e place) qui intègrent le top 100 non sans se faire remarquer. Dans le cas de Charles River (Mauritius), il s'agit de la branche locale de la multinationale américaine Charles River Laboratories dont l'activité est centrée autour de l'élevage et l'exportation de macaques à queue destinés au secteur de la biotechnologie. La compagnie est, par ailleurs, une actionnaire majoritaire au sein de Noveprim.

Autre enseignement du classement : les 100 plus grosses entreprises franchissent toutes la barre du milliard de roupies. Du reste, jusqu'au 120e rang, toutes les entreprises font mieux que Rs 1 milliard en termes de revenus.