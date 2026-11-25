Dakar — Les députés sont convoqués en séance plénière, mercredi à partir de 15 heures pour examiner la proposition de résolution relative au décret portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative 2026, a appris l'APS de l'institution parlementaire.

Les députés vont pencher sur le "décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative pour l'année 2026, rejeté par l'Assemblée nationale, et aux responsabilités résultant de son exécution", indiqué la même source.

Lundi, les membres de l'Intercommission constituée par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire et la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains se sont réunis pour statuer sur la question.