Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a déclaré mardi avoir accueilli avec "une profonde satisfaction" la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) désignant le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Le Sénégal a été désigné vainqueur de la CAN 2025 par le TAS, déjugeant ainsi le jury d'appel ayant attribué le titre au Maroc.

La FSF avait saisi le TAS pour demander l'annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 après avoir considéré que le Sénégal avait perdu la finale par forfait, alors que le match s'était soldé sur le terrain par une victoire des Lions sur le score d'un but à zéro.

Dans sa décision rendue publique sur son site officiel, le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision par laquelle la Confédération africaine de football attribuait le titre de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert deux mois après la fin du tournoi.

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L'audience s'était tenue le 8 octobre dernier à huis clos, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse.

Dans son communiqué, la FSF affirme que la décision rendue par le TAS ne consacre pas "la prééminence d'une partie sur une autre".

"Cette décision affirme avant tout le triomphe de l'équité sportive et rappelle un principe cardinal : la vérité d'une rencontre s'établit exclusivement sur le terrain, sous la protection du droit du sport", mentionne l'instance chargée de la gestion du football sénégalais.

Cité dans le communiqué, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, estime que le Tribunal arbitral du sport "a rendu justice au sport", avant de "réaffirmer avec force les liens de fraternité" unissant l'instance qu'il dirige à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et au peuple marocain.

"Le football sénégalais se tourne désormais résolument vers l'avenir, avec confiance et enthousiasme, dans une Afrique unie autour des valeurs du sport", a ajouté Abdoulaye Fall.